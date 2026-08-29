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ATLETISMO
Las 'burradas' que piden para el Mundial de Pekín... ¡sólo tres españoles!
Miguel Ángel López, María Pérez y Raquel González sí han logrado este año las mínimas que exigirá World Athletics
Los Mundiales de Atletismo al aire libre se están convirtiendo en objetivos prohibitivos para la mayoría de los atletas europeos y, sobre todo, para los españoles. El motivo es la línea ascendente que están viviendo las marcas a escala universal en una progresión que va mucho más lenta en España.
Echemos un vistazo a la pista en los Europeos de Birmingham. Mohamed Attaoui logró el bronce en 800 metros y ha corrido en 2026 en 1.43.82, mientras que el extremeño David Barroso fue cuarto y ha logrado la mejor marca de su vida (1:43.60). Pues ambos estarían fuera de las mínimas recién anunciadas por World Athletics, que pide 1:43.00.
La palentina Marta García fue plata en 5.000 y su mejor registro del año es 14:56.48... ¡Y piden 14.36.00! En las vallas altas, Quique Llopis (13.31 esta temporada) y Asier Martínez (13.27), estarían lejos ambos de la mínima (13.18). Jesús David Delgado ha vuelto a batir el récord nacional de 400 metros vallas con unos 48.11 que lo dejarían fuera (48.00). Y así un largo etcétera.
Algunas mínimas obligarían a los atletas a destrozar los récords de España. En 100 se piden 9.95 y el más rápido de la historia fue Bruno Hortelano con 10.06, mientras que los 8,22 de Lester Lescay, los 8,19 de Eusebio Cáceres y los 8.15 de Jaime Guerra de este año en longitud no bastarían (8,25). Ni los 50,21 de Paula Sevilla ni los 50.46 de Blanca Hervás en 400 lisos (50.00).
¿Cuántos españoles han logrado este año la marca que deberán hacer antes del 22 de agosto de 2027 para competir del 11 al 19 de septiembre en el Estadio Olímpico de Pekín? Y ojo, porque será una temporada larguísima para los atletas españoles, ya que uno de los grandes objetivos serán los Europeos bajo techo de Valencia, que tendrán lugar del 4 al 7 de marzo.
Con su espectacular récord del mundo en la media maratón de marcha en los Europeos de Birmingham (1h:30.06), la granadina María Pérez estaría claramente por debajo de la marca requerida por World Athletics (1h:33.10). Por contra, el registro de 1h:23.23 con el que el catalán se colgó el oro en la prueba masculina no sería suficiente por 23 segundos (1h:23.00).
El otro clasificado sería el subcampeón europeo de maratón de marcha, el murciano Miguel Ángel López con su marca de 2h:56.57 lograda en Birmingham (se piden 3h:01.00). La catalana Raquel González (bronce en el Europeo con 3h:20.49) también estaría por debajo de la marca requerida (3h:28.00).
Veamos cuántos españoles en activo han logrado alguna vez esas marcas. Mohamed Attaoui acreditó el año pasado 1:42.04 en 800 metros (1:43.00), el sancionado Mohamed Katir (3:28.76 en 2021) y el 'perdido' Mario García (3:29.18 en 2023) han corrido el 'milqui' en menos de 3:30.00, Katir (12.45.01) y Thierry Ndikumwenayo (12:47.67 en 2025) bajaron de 12:50.00 en 5.000.
Quique Llopis (13.09 como mejor marca en 2024) y Asier Martínez (13.14 en 2022) han bajado de 13.18 en 110 vallas, a Tariku Novales le valdría con su récord nacional de 2:05.48 de 2023 (2h:06.00), Cáceres saltó 8,37 en 2013 (8,25), Jordan Díaz tiene 18,18 en triple desde 2024 (17,35). En mujeres, los 22.19 de Jaël Bestué el año pasado en 200 le valdrían (22.45), al igual que los 3.57.75 (2024) de la reciente mamá Marta Pérez en 1.500 (3:58.00).
También estarían por debajo de estas duras mínimas la citada Marta García si vuelve a repetir los 14:33.40 que acreditó en 2025 en 5.000 (14:36.00), así como la hispanomarroquí Majiida Maayouf en maratón con 2h.21.27 (2023) y la extremeña Laura Luengo con 2h:22.31 (2024), ya que el 'corte' se ha fijado en 2h:23.20.
Tessy Ebosele ha saltado este año los 6,86 que se piden en longitud (la valenciana Fátima Diame estaría a un centímetro) y los colosales 14,87 metros de la mamá Ana Peleteiro en 2024 le sobrarían en triple (14,40). Muy cerca de este tope estaría el burgalés Dani Arce en 3.000 obstáculos con los 8:08.45 que acreditó hace dos años (8:08.00).
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