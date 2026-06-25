Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Xavi PascualCubarsíMercado Fichajes hoyMundial DirectoCuadro MundialFase Grupos Mundial resultadosPartidos Mundial hoyClasificación Terceros MundialEspaña Uruguay horarioBarça Fútbol SalaHorarios MotoGPHorarios Fórmula 1Rival España MundialSorteo WimbledonJulián ÁlvarezEliminados MundialPremier Padel ValladolidKilian JornetTopuriaSeguridad SocialGobiernoToni NadalJoan PradellsMadre TopuriaAmazon Prime Days 2026Goleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaDónde ver Mundial 2026Grupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialPokémon TCG RayquazaGraviteo
instagramlinkedin
Historia SPORT

Historia SPORT

ATLETISMO

La 'burrada' del gerundense Bakr el Asri: ¡Destronó al mismísimo Ingebrigtsen!

Con 19 años cumplidos en enero, batió en Viena el récord de Europa sub'20 de 3.000 metros obstáculos con 8:24.40

Bakr El Asri, con su oro en el Europeo sub'18 (2024)

Bakr El Asri, con su oro en el Europeo sub'18 (2024) / RFEA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
David Rubio

David Rubio

El atletismo español vive un momento de vacas gordas con una nueva generación que empuja cada vez más fuerte a María Pérez, Quique Llopis, Mohamed Attaoui, la embarazada Ana Peleteiro, Marta García, Jaël Bestué, Blanca Hervás y compañía.

Uno de los más prometedores es el gerundense Bakr El Asri Mohsine. Nacido el 28 de enero de 2007 en Sant Hilari Sacalm, su sueño de niño fue convertirse en futbolista y lo intentó hasta que un par de buenos resultados lo llevaron al atletismo.

Con 15 años pasó a formar parte del Club Atletisme Lloret de Mar y no tardó en centrarse en los obstáculos, primero en 2.000 (distancia para las primeras categorías menores) y ahora ya en 3.000. Su entrenador es el mediático Àngel Mullera, medallista de bronce en esta prueba en el Europeo de 2014 en Zúrich y sancionado en 2016 por no pasar un control antidopaje.

El Asri pasa muy bien los obstáculos

El Asri pasa muy bien los obstáculos / RFEA

"Mi primera competición fue en pista cubierta a comienzos de 2022, los 1.000 metros en categoría sub-16, Sin embargo, pronto me decanté por los obstáculos, porque de mi club, en Lloret de Mar, han salido buenos obstaculistas", explicaba a la RFEA.

El Asri no tardó en dar el primer gran puñetazo encima de la mesa. Se presentó en 2024 con la mejor marca en 2.000 obstáculos en el europeo sub'18 de Banka Bystrica (Eslovaquia) y se colgó el oro con 5:46.79, superando en el sprint al checo Adam Cervinka y al alemán Jakob Rödel.

Cerró el año con el récord español sub'18 de 5 kilómetros en la Cursa dels Nassos de Barcelona (14:21) y fue elegido 'Mejor Atleta de la Generación Atletismo' junto a Aitana Alonso (altura). El año pasado debutó en 3.000 obstáculos con una gran marca (8:51.70) y fue quinto con 18 años en el Europeo sub'20 de Tampere, con Martí Torregrossa plata y Andrés Lara, bronce.

Bakr El Asri y Aitana Alonso, premiados en 2024

Bakr El Asri y Aitana Alonso, premiados en 2024 / RFEA

El pasado fin de semana, Bakr El Asri maravilló al parar el crono en Viena en 8:24.40, nuevo récord de Europa sub'20. El catalán destronó ni más ni menos que el astro noruego Jakob Ingebrigtsen, quien había corrido en 8:26.61 en 2017 antes de centrarse en el liso. Además, se sitúa tercero del mundo en su categoría e irá a por todas al Mundial sub'20 de Eugene (5 al 9 de agosto).

De hecho, el de Sant Hilari Sacalm es el tercero del año en categoría absoluta, tras el medallista de bronce europeo Dani Arce (8:11.42) y Alejandro Quijada (8:17.34). El calendario le impedirá hacer 'doblete' en un Europeo absoluto de Birmingham que empieza el 10 de agosto, pero ojo con él en el Campeonato de España en Málaga del 24 al 26 de julio. Peleará por las medallas.

Noticias relacionadas y más

El caso es que el futuro de los obstáculos también está de enhorabuena en España con El Asri (19 años), Marti Torregrossa (a un mes de cumplir 20), Manex Cívico (21), Sergio del Barrio (21) y Rubén Leonardo (22). En el horizonte de todos, el mayor éxito de la historia en esta prueba, el bronce de Eliseo Martín en el Mundial de París'23, con Luis Miguel Martín Berlanas quinto.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El ‘test Zubiaurre’: la tesis jurídica que apunta a una rebaja millonaria por Julián Álvarez
  2. El futuro de Koundé entra en escena
  3. Pedro Gargantilla, médico, sobre Ilia Topuria: 'Evitar el quinto asalto previno una lesión neurológica mayor o un daño permanente en el aparato visual que habría arruinado su carrera para siempre
  4. José Luis Sánchez, sin rodeos en 'El Chiringuito': 'Julián Álvarez ha caído en una trampa
  5. Barça - Valencia Basket, en directo hoy: resultado de la final del play-off de la Liga Endesa, en vivo
  6. Conociendo a Mateu Alemany, lo de Julián va para largo
  7. Leo Messi se pronuncia sobre la posibilidad de jugar el Mundial de 2030: 'Mientras pueda seguir dando lo mejor de mí, seguiré jugando
  8. Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas

La 'burrada' del gerundense Bakr el Asri: ¡Destronó al mismísimo Ingebrigtsen!

La 'burrada' del gerundense Bakr el Asri: ¡Destronó al mismísimo Ingebrigtsen!

Así queda la parrilla de MotoGP 2027: mercado, fichajes y pilotos confirmados

Así queda la parrilla de MotoGP 2027: mercado, fichajes y pilotos confirmados

Bosnia tiene a su Lamine: récord superado a Mbappé y golazo para la historia

Bosnia tiene a su Lamine: récord superado a Mbappé y golazo para la historia

El Mundial encarece la renovación de Vinícius

El Mundial encarece la renovación de Vinícius

El 'Top3' de jugadores revalorizados en el Mundial

Álex Baena en 'El Partidazo de COPE': "No, no vendería a ningún compañero, pero si quiere perseguir su sueño qué le vamos a hacer"

Marcos Llorente desata la polémica con su nuevo proyecto fuera del fútbol: quiere crear su propio colegio

Marcos Llorente desata la polémica con su nuevo proyecto fuera del fútbol: quiere crear su propio colegio

Locura en Sarajevo tras el pase de Bosnia a los dieciseisavos del Mundial