La 'burrada' del gerundense Bakr el Asri: ¡Destronó al mismísimo Ingebrigtsen!

El atletismo español vive un momento de vacas gordas con una nueva generación que empuja cada vez más fuerte a María Pérez, Quique Llopis, Mohamed Attaoui, la embarazada Ana Peleteiro, Marta García, Jaël Bestué, Blanca Hervás y compañía.

Uno de los más prometedores es el gerundense Bakr El Asri Mohsine. Nacido el 28 de enero de 2007 en Sant Hilari Sacalm, su sueño de niño fue convertirse en futbolista y lo intentó hasta que un par de buenos resultados lo llevaron al atletismo.

Con 15 años pasó a formar parte del Club Atletisme Lloret de Mar y no tardó en centrarse en los obstáculos, primero en 2.000 (distancia para las primeras categorías menores) y ahora ya en 3.000. Su entrenador es el mediático Àngel Mullera, medallista de bronce en esta prueba en el Europeo de 2014 en Zúrich y sancionado en 2016 por no pasar un control antidopaje.

El Asri pasa muy bien los obstáculos / RFEA

"Mi primera competición fue en pista cubierta a comienzos de 2022, los 1.000 metros en categoría sub-16, Sin embargo, pronto me decanté por los obstáculos, porque de mi club, en Lloret de Mar, han salido buenos obstaculistas", explicaba a la RFEA.

El Asri no tardó en dar el primer gran puñetazo encima de la mesa. Se presentó en 2024 con la mejor marca en 2.000 obstáculos en el europeo sub'18 de Banka Bystrica (Eslovaquia) y se colgó el oro con 5:46.79, superando en el sprint al checo Adam Cervinka y al alemán Jakob Rödel.

Cerró el año con el récord español sub'18 de 5 kilómetros en la Cursa dels Nassos de Barcelona (14:21) y fue elegido 'Mejor Atleta de la Generación Atletismo' junto a Aitana Alonso (altura). El año pasado debutó en 3.000 obstáculos con una gran marca (8:51.70) y fue quinto con 18 años en el Europeo sub'20 de Tampere, con Martí Torregrossa plata y Andrés Lara, bronce.

Bakr El Asri y Aitana Alonso, premiados en 2024 / RFEA

El pasado fin de semana, Bakr El Asri maravilló al parar el crono en Viena en 8:24.40, nuevo récord de Europa sub'20. El catalán destronó ni más ni menos que el astro noruego Jakob Ingebrigtsen, quien había corrido en 8:26.61 en 2017 antes de centrarse en el liso. Además, se sitúa tercero del mundo en su categoría e irá a por todas al Mundial sub'20 de Eugene (5 al 9 de agosto).

De hecho, el de Sant Hilari Sacalm es el tercero del año en categoría absoluta, tras el medallista de bronce europeo Dani Arce (8:11.42) y Alejandro Quijada (8:17.34). El calendario le impedirá hacer 'doblete' en un Europeo absoluto de Birmingham que empieza el 10 de agosto, pero ojo con él en el Campeonato de España en Málaga del 24 al 26 de julio. Peleará por las medallas.

El caso es que el futuro de los obstáculos también está de enhorabuena en España con El Asri (19 años), Marti Torregrossa (a un mes de cumplir 20), Manex Cívico (21), Sergio del Barrio (21) y Rubén Leonardo (22). En el horizonte de todos, el mayor éxito de la historia en esta prueba, el bronce de Eliseo Martín en el Mundial de París'23, con Luis Miguel Martín Berlanas quinto.