Buenas noticias: la lista de españoles para el Mundial crece hasta 22 atletas

La selección española para el Mundial bajo techo de Torun que se disputará del 20 al 22 de marzo y que anunció el martes el seleccionador Pepe Peiró ha crecido significativamente este miércoles tras confirmar World Athletics el llamado 'Road to Kujawu Pomorce' (así se llama esta región polaca). En concreto, de 13 atletas y dos condicionados a un total de 22.

Los dos atletas que aparecían el martes a la espera de esta confirmación de rankings estarán en la gran cita que abrirá la primavera. El catalán Guillem Crespí (6.60) entra finalmente en 60 lisos con el 34º puesto de un total de 48 clasificados, mientras que en longitud la donostiarra Irati Mitxelena (6,70 metros) es la undécima de un total de 16 clasificadas para la final directa.

También se confirman dos de los tres relevos posibles. "El 4x400 masculino no reunía las condiciones. Hemos hablado con Óscar Husillos y con el capitán, 'Samu' García', lo han entendido y casi lo esperaban", comentó Peiró este martes en el turno de preguntas posterior al anuncio de la prelista.

El 4x400 femenino lo formarán las dos inscritas en la prueba individual en las dos vueltas (Blanca Hervás y Paula Sevilla), Rocío Arroyo (correrá el 800), más Carmen Avilés, Daniela Fra y la veinteañera Ana Prieto. Para el 4x400 mixto se añaden los nombres de Gerson Pozo y de dos de las grandes novedades en la prueba individual, el donostiarra Markel Fernández y el badajocense David García Zurita.

David García y Markel Fernández, plata y oro en los pasados Nacionales / RFEA - SPORTMEDIA

Esa doble gran noticia en el 400 confirma la revolución joven en una prueba en la que, no obstante, Iñaki Cañal y el propio Husillos aún tienen mucho que decir. Markel Fernández (23 años) viene de colgarse el oro en el Campeonato de España y, con 45.95, entra como decimoquinto de los 26 clasificados y el medallista de plata en Valencia, el veinteañero David García (46.12) ocupa el puesto 22.

La última buena noticia la protagonizó el oscense Pol Oriach, un atleta en pleno crecimiento a sus 23 años que ha sido el gran dominador de los 3.000 metros a nivel español y se colgó el oro en Valencia con bastante autoridad. Su trabajo ha tenido premio con bastante fortuna, ya que los 7:39.10 que acreditó en el Europahalle de Karlsruhe el pasado 8 de febrero le han permitido ser el decimocuarto de los 15 clasificados.

Menos suerte han tenido otros atletas que esperaban la bonanza de los listados, como el emergente catalán Pol Ferrer (heptatlón) y en longitud la valenciana Fátima Diame (bronce el año pasado en Nanking), el azulgrana onubense Héctor Santos y el hispanocubano Lester Lescay, medallista de bronce en el pasado Mundial disputado el año pasado en la localidad china de Nanking.

LA SELECCIÓN DEFINITIVA PARA EL MUNDIAL:

Hombres

-Guillem Crespí en 60 lisos (6.60, mínima RFEA; puesto 34º de 48 en 'Road to Torun').

-Markel Fernández en 400 metros (45.95, mínima RFEA, 15º de 26 RTT).

-David García en 400 metros (46.12, mínima RFEA, 22º de 26 RTT).

-Mohamed Attaoui en 800 metros (1:44.98, mínima World Athletics, 11º de 32, RTT).

-Elvin Josué Canales en 800 metros: (1:45.44, WA, 15º de 32 en RTT).

-Mariano García en 1.500 metros: (3:35.53, WA, 19º de 30 RTT).

-Carlos Sáez en 1.500 metros: (3:35.94, WA, 21º de 30 RTT).

-Pol Oriach en 3.000 metros: (7:39.10, mínima RFEA, 14º de 15 RTT).

-Quique Llopis en 60 metros vallas: (7.45, WA, 4º de 48 RTT).

-Asier Martínez en 60 metros vallas: (7.59, WA, 15º de 48 RTT).

-Eusebio Cáceres en salto de longitud: (8,19, WA, 8º de 16 RTT).

Mujeres

-Jaël Bestué en 60 lisos: (7.18, mínima WA, 19ª de 52 RTT).

-Blanca Hervás en 400 metros: (51.49, WA, 9ª de 30 RTT).

-Paula Sevilla en 400 metros: (51.69, WA, 18ª de 30 RTT).

-Rocío Arroyo en 800 metros: (1:59.57, WA, 15ª de 31 RTT).

-Lorea Ibarzabal en 800 metros: (2:00.79, WA, 20ª de 31 RTT).

-Marta García en 3.000 metros: (8:34.28, WA, 8ª de 15 RTT).

-Irati Mitxelena en salto de longitud (6,70, mínima RFEA, 11ª de 16 RTT).

Relevos

4x400 femenino: Blanca Hervás, Paula Sevilla, Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Daniela Fra y Ana Prieto.

4x400 mixto: Blanca Hervás, Paula Sevilla, Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Daniela Fra y Ana Prieto/Markel Fernández, David García y Gerson Pozo.