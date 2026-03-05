Buen inicio de Sergio García y David Puig en el LIV Golf de Hong Kong

El LIV Golf Hong Kong, tercera prueba de la temporada 2026 del circuito saudita situó a dos jugadores españoles en el Top 10, en el arranque del torneo que se disputa en el afamado recorrido de Fanling.

El castellonense Sergio García, que defiende el título conseguido en 2025, llegó a liderar el torneo hasta los últimos hoyos, aunque jugó una vuelta más que brillante firmando siete birdies sin fallo, para una vuelta de 63 golpes (-7), que le llevó a la tercera plaza provisional, acompañado de otros tres jugadores, Scott Vincent, Younghan Song y Talor Gooch.

El liderato tras esos primeros 18 hoyos de juego fue para el mejicano de los Torque, Carlos Ortíz, que firmó una espectacular tarjeta de -10, a pesar de cometer un bogey en su vuelta, aunque lo compensaba con un ‘eagle’ en el hoyo 13.

El mejicano Carlos Ortíz cogía el mando del torneo con vuelta de -10 / LIV

Buen arranque de Puig

Su más inmediato perseguidor es el sudafricano Dean Burmester, que acabó a dos impactos de Ortiz, con mucho torneo todavía por delante ya que el LIV Golf se ha equiparado al resto de circuitos y disputa cuatro vueltas de juego.

Destacado también el inicio del barcelonés David Puig, que firmaba 65 golpes en una ronda muy movida, donde lograba un eagle’ en el 13 al igual que Ortiz, aunque perdía tres golpes al cometer bogeys en el 1, 8 y 17, por seis birdies, y que le situaron en el Top 10 al inicio del torneo.

David Puig se situó en el Top 10 en el arranque del LIV Golf de Hong Kong / LIV

Por su parte, el vasco Jon Rahm, en busca de su primera victoria de la temporada en el circuito saudita, se tuvo que conformar con vuelta de 66 golpes (-4) con seis birdies aunque con dos bogeys que frenaron su vuelta para llevarlo al puesto decimosexto.

Respecto al resto de españoles, Josele Ballester se iba al puesto 40, con vuelta de 69 (-1) mientras su compañero en los Fireballs, Luis Masaveu, tenía un día aciago para irse al fondo de la clasificación, con 73 golpes (+3).