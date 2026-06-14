A Bubba Watson se le escapa la victoria en Marruecos en un fatídico hoyo final

El capitán del RangeGoats GC, el estadounidense Bubba Watson, continuó con su excelente racha el domingo en el International Series de Marruecos, pero el dos veces campeón del Masters de Augusta se quedó a las puertas de la victoria después de ceder por un golpe con el joven jugador de Hong Kong, Taichi Kho.

Watson firmó una tarjeta de 70 golpes (-3) en el Royal Golf Dar Es Salam para terminar con 18 bajo par en la semana, mientras que Kho registró un 68 (-5), suficiente para llevarse el trofeo con 19 bajo par. Watson, de 47 años, tuvo rondas de 69-66-69 para tomar una ventaja de un golpe de cara a la ronda final. El domingo, logró cinco birdies y dos bogeys.

El torneo se decidió en el hoyo 18 cuando ambos llegaron empatados a -18. Un par cinco que decidía el torneo y que acabó para el jugador asiático aprovechando que Watson, en un mal segundo golpe desde la calle, fue a una zona de árboles por detrás del green mientras Kho jugaba un golpe impecable, por el centro del green aunque se pasara ligeramente por detrás.

Birdie decisivo en el 18

En un intento desesperado del jugador de Florida por aferrarse el duelo, intentó acercarse a bandera por un resquicio que encontró, pero la ventaja ya era muy grande para el chino que lograba el birdie mientras Watson se tenía que conformar con el par y la segunda plaza en solitario (-18) sin poder culminar un triunfo que lleva esperando nada menos que ocho años.

El torneo de Marruecos, perteneciente al Asian Tour, contó con la participación de numerosos jugadores de LIV Golf, entre los que estaba Sergio García, aunque no pudo pasar el corte. Entre los que terminaron entre los 10 primeros se encuentran Watson, Elvis Smylie (T5) del Ripper GC y Scott Vincent (T10), quien ha estado en plena forma últimamente sustituyendo a Phil Mickelson en el HyFlyers GC.

Este evento fue la tercera etapa de los torneos de alto nivel del Asian Tour y se disputó en Marruecos por cuarta vez, culminando con la victoria de este joven jugador que lograba su victoria más importante como profesional y un cheque de 360.000 dólares.