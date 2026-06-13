Bubba Watson busca su primer título en ocho años con su liderato en solitario en Marruecos

Bubba Watson superó un pequeño contratiempo al final de la tercera ronda para tomar el liderato en solitario de cara a la ronda final de este dominfo en las Series Internacionales de Marruecos, dotado con 2 millones de dólares en premios y sin la presencia de Sergio García que no logró superar el corte.

El estadounidense de 47 años, dos veces campeón del Masters y capitán del RangeGoats GC de LIV Golf, parecía tener el control absoluto en el exigente campo rojo par 73 del Royal Golf Dar Es Salam, donde logró cinco birdies en sus primeros 13 hoyos.

Sin embargo, de manera sorprendente, Watson cometió dos bogeys consecutivos en los hoyos 14 y 15, antes de recuperar un golpe en el par 4 del hoyo 17, que era alcanzable de un solo golpe.

El estadounidense jugó una granronda de golf (-4) que le abre este domingo las puertas al triunfo / ASIAN

Una victoria que se hace esperar

Watson, que busca su primera victoria desde el Travelers Championship de 2018 en el PGA Tour, cerró con una tarjeta de 69 golpes, cuatro bajo par, logrando una ajustada ventaja de un golpe sobre el tailandés Jazz Janewattananond (67), campeón de 2022, y el hongkonés Taichi Kho (68), que se encuentra en plena forma.

Los dos jugadores que comparten el segundo puesto tuvieron suertes muy diferentes en la recta final. Jazz terminó con birdie y eagle, mientras que Kho solo pudo hacer par en los dos últimos hoyos, incluyendo un golpe al agua desde el tee en el 17.

Pavit Tangkamolprasert (72) es uno de los perseguidores de Watson en el Royal Dar Es Salam de Rabat / ASIAN

El japonés Takanori Konishi firmó una tarjeta de 66 golpes sin bogeys en busca de su primera victoria fuera de su país y se unió al tailandés Pavit Tangkamolprasert (72) en la cuarta posición, empatados con 12 bajo par. Julien Sale (68) de Francia y Suteepat Prateeptienchai (70) de Tailandia empataron en la sexta posición con 11 bajo par.

15 greens en regulación

Watson no acertó muchos fairways (ocho de 15), pero aun así logró alcanzar 15 greens en regulación. El birdie que más valoró fue desde 3,6 metros en el hoyo 10, después de que Pavit hubiera embocado su segundo golpe para un eagle en el par 4 del hoyo 10, momentos antes.

“Hoy fue un día largo. La ronda se me hizo eterna, lo que dificultó encontrar mi ritmo por momentos. Solo cometí un error grave con un putt de tres golpes en el hoyo 15. Aparte de eso, fue un gran día”, dijo Watson, quien fue animado por su familia durante la ronda en Rabat.

“A mi hija no le importa en absoluto mi puntuación, y eso es genial. Es fantástico tenerla aquí. Normalmente no tiene edad para recorrer todos los hoyos, así que es agradable verla apoyándome. Me quiere sin importar mi puntuación, y eso siempre es una gran sensación”, dijo el estadounidense que tendrá este domingo una oportunidad de oro para volver a la senda de la victoria.