Bryson DeChambeau marca el ritmo en Singapur con Jon Rahm al acecho

El estadounidense Bryson DeChambeau firmó la mejor vuelta de la segunda jornada del LIV Golf Singapur, con 65 golpes (-6) que le llevaron al liderato en solitario con un total de -10, en un día espectacular de juego del capitán de los 'Crushers', que además lideran la clasificación por equipos, con -15.Terminó con un total de seis birdies, un eagle y el único bogey en el hoyo 15.

“Me concentro en mi golf, en lo que puedo controlar”, dijo DeChambeau sobre su mentalidad al comenzar el fin de semana. “Sé que suena a cliché, pero no puedo obsesionarme con lo que hacen los demás y asegurarme de empezar la bola en la línea correcta y embocar los putts como debo. Si no es así, creo que tengo buenas posibilidades”, seguró tras su vuelta.

En una jornada muy propicia para DeChambeau, Jon Rahm se agarró al campo en la segunda jornada y pudo cerrar su vuelta con un total de -7, a tres impactos del lider, y con todas las opciones abiertas de cara al fin de semana.

Sin acierto con el putt

El vasco realizó una buena vuelta aunque le faltó convertir algún birdie más que se le escapó en un día donde el putt no le funcionó a pleno rendimiento dejando atrás la posibillidad de sumar algunos birdies que le hubieran llevado más cerca del estadounidense. El capitán de la Legión XIII logró 11 pares consecutivos del hoyo 5 al 17 antes de finalizar su ronda con un birdie en el par 5 del hoyo 18, terminando con 7 bajo par.

"Jugué muy bien hoy. Sentí que jugué significativamente mejor que ayer, por pequeños detalles", dijo Rahm. "No pude embocar muchos putts hoy. Metí ese en el 6 y a partir de ahí fallé muchas oportunidades de birdie", dijo el vasco, que ocupa la segunda posición aunque empatado con otros cuatro jugadores, entre ellos el veterano Lee Westwood, el belga Detry y el sudafricano Louis Oosthuizen.

La nota positiva de los españoles fue la gran actuación del castellonense Josele Ballester, que ascendió al decimoquinto puesto en la clasificación, con un total de -3, después de acabar la jornada del viernes con una de las mejores tarjetas del día, con 66 golpes (-5).

Sus compañeros de los ‘Fireballs’ no están teniendo un torneo demasiado lucido. David Puig era el mejor clasificado después de Ballester, en el puesto 38, con +1 en la general, mientras que el capitán, Sergio García, se iba al puesto 51, con +5.