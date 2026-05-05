BRT United lanza ÍDOLAS 365, un hub continuo para el impulso del Deporte Femenino

BRT United, consultora pionera en Sports Communications, ha creado la iniciativa ÍDOLAS 365 , una nueva plataforma que pone al alcance de la Industria del Deporte conocimientos actualizados y accionables sobre Deporte Femenino, un campo al que BRT United se ha convertido en referencia a través de sus investigaciones y acciones puntuales. Ahora la consultora quiere llevarlo un paso más atrás para hacer de ese esfuerzo un flujo constante y accesible gratuitamente para todos aquellos interesados en profundizar en el Deporte Femenino.

¿Qué es ÍDOLAS 365 ?

ÍDOLAS 365 es un hub que, de manera periódica, compartirá insights y conocimientos especializados sobre el Deporte Femenino extraídos de los habituales trabajos sociológicos desarrollados por BRT United. Esto es: ampliar esas investigaciones condensadas en documentos puntuales, pero que esconden mucha más información que merece ser extendida y desarrollada para que ni un solo dato se quede sin analizar y aprovechar.

Los formatos escogidos serán variados, e irán desde artículos descargables en formato PDF con información más detallada de cada insight, hasta newsletters esquemáticos, pasando por contenidos para redes sociales y artículos especializados de prensa que BRT United compartirá con los principales actores de la Industria del Deporte. De forma puntual, ÍDOLAS 365 se convertirá en un punto de encuentro, con foros de debate y análisis de estos conocimientos y diálogos abiertos con las principales protagonistas del Deporte Femenino.

Así se generarán aprendizajes pensados para acompañar a marcas, federaciones, patrocinadores, ‘sports properties’ y medios de comunicación a lo largo de todo el año. Cada trimestre, la plataforma publicará tres aprendizajes que combinarán una evidencia relevante, una interpretación de los datos y recomendaciones de acción concretas. Este enfoque permitirá no solo entender qué está ocurriendo, sino también interpretar por qué sucede y, sobre todo, cómo actuar en consecuencia. La continuidad del modelo facilitará que los profesionales del sector trabajen con información siempre actualizada, adaptando sus estrategias según el momento.

La iniciativa nace para dar respuesta a un contexto en plena evolución, en el que el crecimiento del Deporte Femenino demanda herramientas prácticas que ayuden a interpretar los datos y convertirlos en decisiones estratégicas. En este sentido, ÍDOLAS 365 quiere responder a esta demanda y solventar la necesidad de análisis continuos que reflejen la realidad del mercado en cada momento, más allá de titulares o estudios aislados.

¿Qué va a aportar ÍDOLAS 365?

Más allá del análisis, la propuesta de valor de ÍDOLAS 365 residirá en su capacidad para traducir información en decisiones. En un momento en el que el deporte femenino gana visibilidad, inversión y relevancia mediática, entender cómo evoluciona el comportamiento de las audiencias y qué dinámicas marcan el mercado se convierte en un factor clave. La plataforma permitirá identificar oportunidades, optimizar inversiones en patrocinio y mejorar la eficacia de las estrategias de comunicación, aportando una base sólida sobre la que construir acciones con mayor impacto.

“ÍDOLAS 365 nace con la idea de acompañar a la Industria en la toma de decisiones, no solo en la generación de titulares. Queremos que los datos dejen de ser números aislados y se conviertan en conocimiento práctico, en ideas que puedan aplicarse en campañas, estrategias de patrocinio o comunicación. Se trata de entender a la audiencia, anticipar tendencias y ofrecer a todos los actores del ecosistema del Deporte Femenino herramientas reales para actuar con criterio y confianza”, ha explicado Ignacio Ruiz Lamela, Partner de BRT United.

Primer aprendizaje: multicanalidad en el Deporte Femenino

El primer análisis de la plataforma se centrará en la multicanalidad en el consumo del Deporte Femenino, un fenómeno que refleja la fragmentación de la atención y la evolución de los hábitos de consumo. Los datos muestran que la audiencia no se limita a un único canal, sino que combina televisión, redes sociales y medios digitales, distribuyendo su seguimiento entre dos y tres plataformas de forma habitual. Este comportamiento obliga a replantear las estrategias tradicionales, apostando por enfoques más integrados que tengan en cuenta el papel específico de cada canal en la construcción de la audiencia.

En este contexto, comprender la multicanalidad no solo permite mejorar la visibilidad, sino también optimizar la forma en la que se generan contenidos, se activan patrocinios y se construyen narrativas alrededor del deporte femenino. La capacidad de adaptar los mensajes a cada punto de contacto con la audiencia se convierte en una ventaja competitiva para marcas y medios.

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BRT United pone así a disposición de la industria del deporte femenino una herramienta continua, práctica y estratégica, capaz de transformar la información en decisiones informadas y efectivas. Con ÍDOLAS 365, BRT United refuerza su apuesta por impulsar el conocimiento como palanca de crecimiento, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la profesionalización del Deporte Femenino.