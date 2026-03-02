Brian Hooi quiere agrandar su legado en WOW 27: "Estoy listo para otro clásico"

A unos días del WOW 27 en Madrid, Brian Hooi (21-12) atiende a SPORT antes de su primera defensa del cinturón del peso ligero. El campeón, que conquistó el título tras una batalla memorable ante Umakhan Ibragimov, llega tras un campamento intenso entre Tailandia y Londres, donde ha trabajado con nombres ilustres como Michael Venom Page. Enfrente tendrá a Miguel Ángel “Colombo” (8-1), uno de los nombres más reconocibles del panorama nacional, en un combate a cinco asaltos que promete marcar el rumbo de la división.

Brian, ¿cómo estás llevando estas últimas semanas antes de un combate tan importante, tu primera defensa del cinturón?

Me siento súper bien. Cansado, pero también preparado para defender mi título. Además, es en el mismo lugar donde gané el cinturón, donde hicimos un clásico. Estoy listo para hacer otro clásico. Quiero entretener a la gente, a los fanáticos. No dejo nada al azar: fui del paraíso en Tailandia al infierno en Londres, pero todos estos sacrificios son para defender el título.

Has estado entrenando en la élite: primero Tailandia y ahora London Shootfighters. ¿Cómo está siendo esta preparación?

Estoy entrenando con los mejores de España y también con los mejores de Londres. Había muchos peleadores en campamento preparando sus peleas. Después de mi pelea con Ibragimov le dije a mi mánager que quería ir a Tailandia a hacer un poco de vacaciones. Me preguntó cuándo quería pelear otra vez y yo no sabía. Y de repente me dijeron: “¿Quieres pelear en marzo?”. Y dije: “Vámonos, vámonos enseguida”. En cuanto supe que iba a pelear, cambié la mentalidad. A los dos días en Tailandia ya estaba en modo campamento.

Entre Tailandia y el London Shootfighters

En Tailandia coincidiste con muchos chicos del Climent Club. ¿Cómo fue ese tiempo con ellos?

Con los chavales de Alicante del Climent Club, con Manguelo, con David Santana… con muchos. También con Luis, con Leo, con un montón. Son mis panas para siempre. Yo siempre he dicho que a largo plazo me gustaría mudarme a España, a Alicante. Estoy dispuesto, solo estoy buscando una casa… si alguien sabe (risas).

Vienes de una guerra brutal ante Ibragimov y vuelves muy rápido. ¿Cómo has hecho para recuperarte físicamente y mentalmente?

Yo nací para esto. No sé hacer otra cosa: pelear, ir a la guerra. Después de esa pelea, por primera vez dije: “Quiero tener un poco de vacaciones”. Pero a los dos días, cuando me enteré de que iba a pelear, pensé: puedo estar tranquilo en la playa, pero no me gusta. Me gusta sudar en el gimnasio. Quiero hacer sparring, porque en Tailandia hay un montón de gente. Y al final hice sparring muchas veces. Esto es mi estilo de vida. Mi vida es más sufrir que disfrutar, pero disfruto de todo lo que he hecho y de lo que estoy haciendo. Y también quiero entretener a la gente.

WOW27 CARTELERA / WOW

¿Y físicamente qué tal quedaste después de aquella guerra?

La ceja, sobre todo. Esa pelea fue una guerra, pero a veces parece más grave de lo que realmente es. Yo recibí algunas manos en la mandíbula, pero tengo la mandíbula fuerte. Entonces fue la ceja y poco más. Me sentía súper bien. Después de una semana en Tailandia, con la ceja y todo, ya hice sparring. Y el sparring fue a tope, con peleadores de todo el mundo y campeones también. Fuimos poco a poco… bueno, poco a poco no (risas), pero sí: listo.

Firmó la mejor pelea de la historia de las MMA españolas ante Umakhan

Llévanos dentro de la jaula contra Ibragimov. Hubo momentos en los que parecía que lo tenía de cara. ¿Cómo lo sacaste adelante?

Yo diría que por la experiencia. Mucha gente subestima esa parte. Yo tenía muchas peleas. Y cuando tengo el ritmo de pelear mucho y en racha, mis actuaciones van más a tope y me siento mejor. A mí me gusta el corto aviso. Somos peleadores, somos profesionales. Entrenamos 365 días al año, prácticamente todos los días. ¿Cómo es posible que solo peleemos tres veces al año? Miras a los boxeadores de antes, cómo podían tener muchas peleas. A mí eso me motiva a ser activo y me siento mejor así.

Umakhan y Hooi / INSTAGRAM

¿Por eso quisiste una defensa rápida y contra un retador nuevo?

Sí. Antes me pedían una revancha y yo dije vale, pero ya tuvimos un clásico y es casi imposible igualarlo. Se van a decepcionar mucha gente si esperan lo mismo. Por eso yo quería pelear con otro contendiente. Y Colombo apareció. Puedes preguntarle: enseguida dijo que sí. Un nuevo retador, hambriento. Así actúa un campeón, en mi opinión.

El combate será en Madrid, en el mismo lugar donde ganaste el cinturón…

Encima voy a pelear en Madrid, en el Madrid Arena, donde agarré este título, donde metí este clásico. A lo mejor van a cambiar el nombre del Madrid Arena al “Hooi Arena”, ¿no? Manifestando, manifestando.

Colombo, peligro en las manos

Vamos con Colombo. ¿Cómo lo analizas como peleador?

Lo veo como un peleador que tiene cojones. Tiene agallas. No busca la manera blanda de ganar una pelea. Toma riesgos también. Es otro contendiente y yo estoy dispuesto a pelear con todo tipo de luchadores: kickboxers, strikers… todo. Eso es lo que un campeón hace. Yo no escojo mis peleas. Los fanáticos pueden decidir. Después de mi pelea con Ibragimov me preguntaban: “¿Quieres pelear con Colombo?”. Y yo: claro, dame ese oponente. Así de fácil soy. ¿Quién es el número uno, quién es el número dos? ¿Tú puedes? ¿Sí o no? Así es mi camino y mi rollo de ser campeón.

Colombo dice que para ganarte necesita hacer una pelea inteligente y no caer en tu caos. ¿Qué claves ves tú para ganar?

La gente se olvida de que yo no solo gano en una guerra. Con Ibragimov se dio así porque su estilo es hacer una guerra y porque es un pegador fuertísimo, con una racha de nocauts. A mí eso me va, es mi rollo. Si tú piensas que puedes pelear durísimo, vale, vamos a probar eso. Pero con Colombo, si él quiere pelear inteligente y técnico, vamos a ver. Estoy entrenando en Shootfighters: hago sparring con tipos como Michael “Venom” Page y con otros peleadores de London Shootfighters. ¿Qué te crees, que no son técnicos? Esos tíos son imposibles de hacer una guerra con ellos. Yo también estoy dispuesto a jugar el juego técnico, a luchar y pelear en el piso. He aprendido muchísimas técnicas. Al final, soy un peleador de MMA.

'Hooiboi' entrenando en el LSF de Londres / INSTAGRAM

¿Crees que la experiencia puede marcar la diferencia en un combate a cinco asaltos?

Sí. Yo tengo más experiencia en peleas largas. Muchas peleas de él se acaban en el primer asalto, un poco como Ibragimov. Y esta pelea son cinco asaltos, 25 minutos. Yo he estado en estos asaltos muchas más veces que él.

¿Cómo es entrenar con Michael “Venom” Page?

Es un rey. De verdad. Como dice la juventud, su aura es tremenda. Es diferente. Es un peleador excéntrico. Yo me fijo en cosas, veo detalles y puedo agregar tips, trucos a mi juego, de su estilo y del de los otros. Ese es el proceso: ver, copiar… copiar es el cumplido más grande. Y a veces voy robando detalles, pequeñas cosas.

Para cerrar, deja un mensaje para la gente que te verá el 7 de marzo.

Sé que muchos fanáticos de España quieren apoyar a Colombo, pero al final, por desgracia, van a ser fanáticos de mí. Yo les voy a robar. El 7 de marzo van a ser mis fanáticos para siempre. Y el Madrid Arena está llamado “Hooi Arena”, con mayúsculas.