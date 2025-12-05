Mundial de Fútbol Sala
Brasil sentencia a la 'Roja' en un minuto y... ahora toca luchar por el bronce
La selección española encajó dos goles en los primeros 61 segundos contra una 'verdeamarelha' casi infranqueable
Una pétrea y talentosa Brasil acabó con el sueño español en el primer Mundial femenino de fútbol sala de la historia con una merecida victoria por 1-4 para citarse con Portugal en la final del domingo. Antes, a las 9.00 h (hora peninsular española), las de Clàudia Pons lucharán por el bronce con Argentina.
MUNDIAL FEMENINO DE FÚTBOL SALA
ESP
BRA
|ESPAÑA, 1
|(0+1): Elena González, Laura Córdoba, María Sanz, Irene Samper, Irene Córdoba -cinco inicial-, Noe Montoro, Antía Pérez, Vane Sotelo, Ale de Paz (1), Martita y Dany Domingos.
|BRASIL, 4
|(2+2): Bianca, Tatu, Emilly, Amandinha (1), Ana Luiza (1) -cinco inicial-, Diana, Débora Vanin (1), Luana Rodrigues (1), Diana, Natalinha, Tampa y Camila.
El partido no pudo empezar peor y a los 61 segundos la 'Roja' ya estaba dos goles por debajo, una losa muy pesada que no lograron quitarse de encima durante todo el partido las de Clàudia Pons.
Fueron dos acciones similares. Ana Luiza aprovechó un rechace a los 51 segundos para abrir el marcador y tan solo 10 segundos después fue Amandinha la que anotó el 0-2 en otro 'castigo' tras pérdida.
Con la baja de Peque (una de sus figuras) para todo el torneo por una lesión ya en tierras filipinas, España no reaccionaba y Elena González impidió el tercero brasileño con varias intervenciones, sobre todo una a disparo de Luana Rodrigues en el 6' y otro ante Amandinha en el 8'.
Emilly y Débora Vanin también chutaron con peligro y por fin a eso del 14' empezaron a aparecer las españolas en ataque con un rechace que casi cae en los pies de una Ale de Paz que evitó acto seguido el 0-3 con la cabeza.
Antes del descanso, Antía Pérez chutó al poste desde campo propio y el marcador no se movió más en la primera parte. Tras el descanso, las españolas estuvieron más intensas, pero Brasil amplió su renta en el 25' en una sensacional jugada que culminó Débora Vanin tras driblar a Elena González (0-3).
Las ganas españolas tuvieron por fin premio con Ale de Paz, quien firmó el 1-3 tan solo 43 segundos después y Clàudia Pons dio la camiseta de portera a María Sanz a 13 minutos del final. ¡Había que intentarlo! Y sí, hubo opciones, pero el castigo de Luana Rodrigues con el 1-4 fue definitivo.
Mejoraron las españolas en el ataque con cinco con el paso de los minutos, pero cada mínimo error era una ocasión brasileña. Una estirada de Bianca envió al poste un disparo de Irene Córdoba en el 38' y así murió la semifinal. 1-4 tras una exhibición de talento y de solvencia de la 'verdeamarelha'.
