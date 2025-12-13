El boxeo ruso desafia al COI con siete oros en Dubai en el Mundial de la IBA

El Mundial Masculino de la Asociación Internacional de Boxeo (International Boxing Association o IBA) ha concluido este sábado en el Duty Free Tennis Club de Dubai (Emiratos Árabes Unidos) con la victoria en el medallero de Rusia como ya sucediese en el femenino en Nis (Serbia) y con dos bronces para España logrados por Gazi Jalidov y por Enmanuel Reyes Pla.

El boxeo ruso envió un claro mensaje al Comité Olímpico Internacional, pensando ya en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles ahora que el caótico Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) se empieza a pronunciar a favor del regreso de los deportistas de este país y de Bielorrusia. Ya sea con o sin bandera, con o sin himno, los deportistas no deben 'pagar el pato' de sus dirigentes.

Rusia acudía a tierras asiáticas con 13 boxeadores y logró con 13 medallas (siete oros, cinco platas y dos bronces), a un solo oro las ocho que logró Cuba en Tampere'93... Y eso al día siguiente de la victoria de Murat Gassiev por KO ante Kubrat Pulev por el título pesado de la AMB. Muy lejos, Azerbaiyán ganó tres oros (seis medallas) y Kazajistán, dos oros y nueve preseas.

Murat Gassiev, el otro gran triunfador en Dubai / IBA

Y eso que lo que parecía una fiesta rusa con 12 de 13 boxeadores posibles clasificados para las finales del Mundial Masculino de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) en el Duty Free Tennis Club de Dubai (Emiratos Árabes Unidos) pareció convertirse en pesadilla con tres derrotas en las tres primeras finales.

Edmund Khudoain perdió con polémica en peso mínimo ante el azerbaiyano Subhan Mamedov (3-4), Bair Batlaev cayó en el mosca contra el estilista uzbeko Hasanboy Dusmatov (4-1) y Viacheslav Rogozin mereció más en el gallo ante el kazajo Saken Bibossinov (2-5). En la única final sin rusos, el pluma kazajo Orazbek Assylkulov ganó al tayiko Khusravkhon Rakhimov por 5-0.

En el ligero, las ganas del ruso Vsevold Shumkov pudieron con el talento del actual campeón olímpico kazajo Orazbek Khalokov en una pelea que 'volteó' el 'bout review' (3-4). Y los rusos igualaron a los kazajos con una clarísima victoria de Ilia Popov tras su controvertido triunfo en 'semis', imponiéndose en un duelo de zurdos al kirguís Omar Livaza por 5-0.

Rogozin perdió ante Bibossinov quizá en el único 'lunar' arbitral / IBA

Uzbekistán logró su segundo oro en una cátedra del welter Asadkhuja Muydinkhujaev (campeón olímpico y oro mundial con World Boxing) ante el ruso Engenii Kool (5-0 con cuatro 30-27 y un 29-28). El tercer título kazajo llegó en el ligero con Ablaikhan Zhussupov ante el ruso Sergei Koldenkov en otra pelea de zurdos (4-1) con susto final... ¿por qué no contaron al ganador?

La final ligera entre dos zurdos dio a Rusia el tercer oro con el triunfo de Ismail Mutsulgov contra el kazajo Sabirzhan Akkalykov por 0-5 y en la del superligero llegó el cuarto con sorpresa, ya que en los dos últimos asaltos Dzhambalat Bizhamov (verdugo del hispanogeorgiano Gazi Jalidov en 'semis') derrotó por 0-5 al uzbeko Javokhir Ummataliev, campeón universal de World Boxing.

El crucero Sharabutdin Ataev se exhibió ante el bielorruso Alaiksei Afiorau (5-0) y Muslim Gadzhimagomedov ganó por 0-5 al uzbeko Turabek Khabibullaev (oro en el Mundial de WB). Y en el superpesado, la estrella en ciernes David Surov dio a Rusia al séptimo oro al obligar a la esquina del uzbeko Makhanov a tirar la toalla.