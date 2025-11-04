¡Bombazo: El LIV Golf anuncia que sus torneos se jugarán a 72 hoyos!

El LIV Golf anunció este martes que a partir de la próxima temporada, la competición del circuito saudita pasará a disputarse en cuatro jornadas de juego y un total de 72 hoyos como el resto de circuitos mundiales.

Una decisión histórica, y que acaba con la singularidad del circuito multimillonario saudí de jugar tres jornadas a 54 hoyos y que daba precisamente el nombre al tour, LIV Golf, desde su creación en 2022.

El Fondo Público de Inversión (PIF) a través de su CEO, Scott O’Neil, confirmaba desde Nueva York este importante cambio competitivo, que lo definió como “la siguiente fase de crecimiento de la Liga” y apuntaba con este cambio a un claro objetivo: acercar el LIV Golf al standar del golf mundial y ganar credibilidad en los organismos mundiales del golf.

El LIV Golf, en el ranking mundial

Una decisión que tendrá como una de las primeras consecuencias, la inclusión del LIV Golf en el ranking mundial, un tema muy espinoso y que finalmente verá la luz verde al equiparar el juego a todos los circuitos y por tanto, sus jugadores podrán sumar puntos para los torneos ‘Grandes’ y la Ryder Cup.

Una noticia que acogieron con entusiasmo algunas de las estrellas del LIV Golf como Jon Rahm, Bryson DeChambeau o Joaquín Niemann. "Somos competidores y queremos medirnos al máximo nivel. Pasar a 72 hoyos es el paso lógico para fortalecer la competición”. DeChambeau, por su parte, la definió como “un gesto de alineamiento con el formato histórico reconocido globalmente”, dijo la estrella estadounidense.

El nuevo calendario en 2026, que se extenderá a diez países y cinco continentes, mantendrá el formato de salidas simultáneas (shotgun) y la doble clasificación individual y por equipos. Las jornadas arrancarán los jueves, con el mismo despliegue de entretenimiento y concluirán en domingo, como sucede en el PGA Tour y el DP World Tour