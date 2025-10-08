Bombas en canastas de baloncesto en Manresa: la acción para pedir la suspensión del Baxi - Hapoel Jerusalén

Varias canastas de Manresa aparecieron el martes con un aspecto poco habitual: con réplicas de bombas hechas con plástico en la red. Se trata de una acción de protesta del Moviment Popular Manresa para pedir la suspensión del partido del Baxi contra el Hapoel Jerusalén del 15 de octubre de la Eurocup.

En un comunicado, la organización de la acción avisa que "desde el Movimient Popular Manresa y la afición del Baloncesto Manresa no podemos ni podemos ser indiferentes ante lo que pasa en Gaza". Para intentar impedir que la disputa del partido siga adelante, colocaron réplicas de bombas en canastas en los alrededores del pabellón Nuevo Congost, de la tienda Decathlon y también al barrio de Poble Nou. A estas alturas, el encuentro se mantiene programado, dado que de no celebrarlo podría comportar "la expulsión de la competición europea o bien una sanción grave", según explicaron a Regió7 fuentes del club.

En este sentido, el Moviment Popular Manresa reclama que "no se utilice el deporte para limpiar la imagen de un Estado genocida", y pide "no jugar con normalidad con el representante de un Estado que acumula más 65.000 muertos". Para "hacer crecer el boicot deportivo", han convocado una protesta a las puertas del Nuevo Congost el 15 de octubre a las cuatro de la tarde, horas antes del comienzo del partido (20.45 h).