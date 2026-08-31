Blanes acogerá en septiembre el Campeonato del Mundo de Raceboard con cerca de un centenar de regatistas

El Club de Vela Blanes será la sede del Campeonato del Mundo de Raceboard 2026, que se celebrará del 7 al 12 de septiembre y reunirá a cerca de un centenar de regatistas procedentes de España, Francia, Alemania, Reino Unido, Eslovaquia, Estados Unidos, Canadá y Brasil.

La competición contempla un máximo de 15 pruebas y arrancará el lunes 7 de septiembre con la ceremonia de apertura. El campeonato concluirá el sábado 12 con la entrega de premios.

La cita cuenta con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria General de l’Esport, el Ayuntamiento de Blanes, el Patronat de Turisme y la Diputació de Girona. También colaboran organismos y federaciones como World Sailing, la Real Federación Española de Vela (RFEV) y la Federació Catalana de Vela (FCV), entre otras entidades.

Un club con más de 80 años de historia

El campeonato estará organizado por el Club de Vela Blanes, entidad con más de 80 años de trayectoria y considerada el primer club de vela de Catalunya. Situado en la bahía de Blanes, en la entrada sur de la Costa Brava, cuenta actualmente con unos 650 socios de distintas nacionalidades.

Sus instalaciones disponen de 309 amarres para embarcaciones de entre 7,5 y 24 metros de eslora. De ellos, 38 están destinados a embarcaciones en tránsito, mientras que la ocupación fija de la dársena deportiva se sitúa en torno al 80%.

El Club de Vela Blanes ha sido reconocido por la Generalitat de Catalunya como Destino Turístico Deportivo en la categoría de vela y cuenta con una amplia experiencia en la organización de competiciones náuticas de ámbito nacional e internacional.

Además, ha sido elegido durante cinco años consecutivos, entre 2021 y 2025, como el club de vela mejor valorado de España por los usuarios de la aplicación náutica Navily.

La entidad dispone también de una escuela de vela reconocida por la RFEV y la Federació Catalana de Vela, desde la que desarrolla programas de formación para técnicos y navegantes y actividades destinadas a fomentar la práctica de la vela entre escolares.

El club desarrolla asimismo iniciativas dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad, además de participar en la organización de actividades de carácter benéfico.

Noticias relacionadas

En el ámbito medioambiental, sus instalaciones cuentan con la distinción Bandera Azul y con las certificaciones EMAS, ISO 14001 e ISO 9001, vinculadas a la gestión ambiental, la sostenibilidad y los sistemas de calidad.