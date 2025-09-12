Blanca Manchón: “Me dijeron que no fuera a un campeonato porque aún estaba gorda tras ser madre”

Blanca Manchón, windsurfista olímpica, denunció públicamente que tras quedar embarazada sufrió discriminación por parte de patrocinadores, de la federación y de otras entidades vinculadas al deporte.

En concreto, dijo que algunos le llegaron a decir que “vayas ese campeonato todavía gorda”, lo cual da idea de comentarios ofensivos relacionados con su embarazo. También se habló en el contexto de un evento organizado por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), donde se debatió sobre los derechos de las mujeres deportistas durante el embarazo y la maternidad, en declaraciones recogidas en 'MARCA'.

Pese a estar en el top de su federación y contar con varios patrocinadores, cuando anunció la maternidad comenzaron las trabas. Mientras que una lesión de hombro nunca le supuso problemas de apoyo, el embarazo sí: dejó de recibir llamadas y varios contratos no se renovaron.

Nike, con la que llevaba seis años trabajando en campañas, dejó de responderle y finalmente rescindió la relación alegando que su deporte ya no encajaba en la marca, aunque ella descubrió que existía una cláusula “anti-embarazo” en su contrato.

La presión también vino desde dentro de la propia federación. El jefe de preparación olímpica le llegó a decir que, si en dos meses no competía, no podrían justificar su plaza en el equipo, y que los responsables “no se fiaban de ella” por estar embarazada.

En pleno postparto, con las hormonas descontroladas y la autoestima baja, escuchó incluso comentarios como “no vayas a ese campeonato que todavía estás muy gorda”.

Aun así, decidió seguir adelante, convencida de que ser madre no debía ser un obstáculo y que su ejemplo podía inspirar a niñas y mujeres. Se impuso tiempos de regreso a la competición más duros de lo recomendado por su médico y consiguió resultados que obligaron a rectificar a quienes la habían cuestionado.