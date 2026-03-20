Blanca Hervás vuela a la final de 400 y Guillem Crespí roza la épica en 60 lisos

Tras la clasificación para la final del domingo de un gran Mariano García y de Carlos Sáez para la final de 1.500 metros, la madrileña Blanca Hervás fue la siguiente gran protagonista del atletismo español en los Mundiales bajo techo de Torun al sellar su billete con cierta autoridad para la final de 400 metros, que se disputará en dos series en un nuevo invento con gaseosa de World Athletics.

La actuación de Blanca Hervás en su debut en una cita universal en pista cubierta fue extraordinaria. La madrileña apretó en la primera vuelta para tomar la calle libre tras la gran favorita, la neerlandesa Lieke Klaver, una atleta que sabe lo que es ganar un relevo femenino en unos Campeonatos del Mundo al aire libre con una 'mágica' remontada final de su compatriota Femke Bol.

La gran heroína en el título español en 4x400 en los World Relays amplió la zancada y se la vio tan suelta que incluso pareció que podría atacar la primera posición de Klaver, quien acabó imponiéndose con 51.23. Hervás fue segunda con 51.58 y estará en la final, después de ofrecer una gran impresión y correr muy cerca de su marca personal (51.44) y de su mejor registro del año (51.49).

No podrá acompañarla Paula Sevilla, quien pagó caro el tomar la cuerda tercera y la necesidad de abrirse mucho para remontar. Finalmente, la solanera pagó el esfuerzo matinal y acabó tercera en su serie con unos insuficientes 52.19, ya que la última clasificada por tiempos fue la haitiana Wadeline Venlogh con 52.04. Una pena, porque los 51.86 matinales le habrían servido.

Paula Sevilla se quedó bastante cerca de la final / RFEA - SPORTMEDIA

Otro que estuvo sensacional fue el catalán Guillem Crespí, quien salió de maravilla y peleó hasta lograr su mejor marca en las 'semis' de 60 lisos con 6.57 en una serie que ganó el estadounidense Anthony con 6.43, por los 6.45 del defensor del título, el británico Azu (6.45). También brillaron el estadounidense Bromell (6.42) y los jamaicanos Kishane Thompson (6.47) y Bryan Levell.

El discípulo de Pau Fradera había igualado por la mañana la mejor marca de un español en un Mundial bajo techo (los 6.61 de Venancio José Murcia) y por la tarde lo rebajó hasta 6.57 para situarse cuarto español de siempre, por detrás del hispanocubano Yunier Pérez (6.52), de Abel Jordán (6.54) y del emblemático 'Pájaro', Ángel David Rodríguez (6.55). Acabó décimo. Extraordinario.

Guillem Crespí dio otro gran paso adelante / RFEA - SPORTMEDIA

Los que lo tenían realmente complicado eran Markel Fernández y David García en las semifinales de 400 metros, después de que el vizcaíno accediese con el último tiempo y el pacense lo lograse por la descalificación de un rival en las series matutinas por pisar dos veces la calle interior. Y esta vez no pudieron romper los pronósticos.

David García tomó la calle libre en cuarta posición y no consiguió remontar posiciones, pese a que se abrió mucho en la penúltima curva; al final fue cuarto con 46.65, relativamente mejor de su marca personal lograda este año (46.12). Más 'tocado' todavía se vio al vizcaíno, quien fue cuarto en su serie con 46.72 y no pinta bien el 4x400 mixto de este sábado. Ojo con la posibilidad de que entre Gerson Pozo. Los mejores fueron

Tres campeones... y medio

Tras la victoria matinal de la 'recordwoman' mundial Yaroslava Mahuchikh en la final directa, esta tarde se repartieron otras cuatro medallas de oro y se disputó la cuarta plaza de un heptatlón que se decidirá hoy. El suizo Simon Ehammer aguanta en cabeza con 3.698 puntos, seguido muy de cerca por el estadounidense Kyle Garland con unos sensacionales 2,14 metros en altura (3.660).

La lucha por las medallas en 60 lisos fue un espectáculo. Con tan solo 21 años, el estadounidense Jordan Anthony volvió a rebajar su marca para colgarse el oro con 6.41 (líder del año), por delante del sorprendente belga Simon Verherstraeten, quien se colgó la plata con récord nacional (6.45) y relegó al bronce al estadounidense Trayvon Bromell por dos milésimas.

Chase Jackson fue la única en pasar de 20 metros en peso / EFE

La estadounidense Chase Jackson (Ealey de soltera) impuso su ley en peso y añadió su primer oro bajo techo a los dos que tiene al aire libre. Fue la única que superó los 20 metros (20,14) para acabar por delante de la canadiense Mitton (19,75) y de la sueca Johansson con récord nacional (19,75).

Sin el campeón olímpico español Jordan Díaz, el triple salto fue para el italocubano Andy Díaz con 17,47 para reeditar el título logrado el año pasado en Nanking. La segunda plaza fue para el jamaicano Jordan Scott (17,33) y el argelino Triki cerró el podio con tres centímetros menos y volvió a demostrar que compite de maravilla.