Blanca Hervás, la versión madrileña de Femke Bol con un toque 'yanqui'

"Hay algo en ella que la hace especial. Es un talento natural, un estilo, una clase... algo con lo que se nace", comentaba años atrás a SPORT una de las figuras del atletismo español al referirse a una Blanca Hervás que era mayor de edad por poco. "Yo no creo que corra tan bien. La gente lo dice, pero a mí no me lo parece", repite la madrileña con humildad cada vez que se le pregunta.

Con permiso de los 15 récords mundiales del pertiguista sueco Armand Duplantis, uno de los momentos más espectaculares del atletismo llegó en el 4x400 mixto de los Juegos de París, cuando la neerlandesa Femke Bol recibió el testigo de Klein Ikkink en cuarta posición y realizó una última posta para la historia con 47.93 para superar a Bélgica, Gran Bretaña y Estados Unidos.

La especialista en 400 metros vallas (actual campeona mundial) es un espectáculo en sí misma, con 1,84 de altura, unas piernas inacabables, propias de alguien que roza o supera en 1,90 y un poderío muscular en el tren inferior impropio de una atleta tan alta. Impresiona verla completar sentadillas completas. Su zancada es tan larga y tan acompasada que da la impresión de que vaya trotando.

Hervás muerde el oro del 4x400 femeninos en los World Relays de Guangzhou'25 / INSTAGRAM

El atletismo es un deporte de sensaciones y ver correr a Blanca Hervás produce la misma sensación. Sobre todo con el testigo en la mano, la madrileña parece flotar sobre el tartán con un estilo lleno de talento con el que consigue algo muy importante en competiciones tan apretadas como los World Relays o los Mundiales y los europeos bajo techo: limitar al máximo el gasto.

De hecho, impresiona verla en sus famosas 'pájaras' tras las carreras. "¡Pero si no has corrido, si parecía que ibas parada!", le han bromeado más de una vez. "¡Eso es lo que os parece a vosotros, pero yo estoy muerta!", suele bromear ella cuando consigue que le salgan las palabras. Sin una declaración altisonante, con un compañerismo a prueba de bombas y con una normalidad absoluta, Blanca Hervás ya es una estrella y una atleta mediática.

Sin embargo, en el pasado hay una circunstancia clave para su rendimiento actual. Con 18 años, decidió cruzar el 'charco' en 2020 y se trasladó a Florida para fichar por los 'Hurricanes' de la Universidad de Miami, donde estudió 'Dirección de Medios de Comunicación'. Allí estuvo cuatro años en los que se vació en los entrenamientos, pero lo cierto es que no obtuvo los resultados esperados.

Blanca Hervás, con los 'Hurricanes' de la Universidad de Miami / INSTAGRAM

Regresó a Madrid en 2024 y se instaló en el CAR de Madrid, con la sensación de que a nivel deportivo no había conseguido sus objetivos en la NCAA estadounidense. Sin embargo, lo sucedido en el último año y medio invita a pensar que ese trabajo diario tan lejos de casa le permitió tener un poso que sigue puliendo con su entrenador, Julio Rifaterra.

Blanca Hervás ya brilló el año pasado, cuando cerró el relevo femenino 4x400 metros que se impuso en los World Relays con récord nacional y al colaborar decisivamente a la clasificación mundialista del mixto en la 'repesca'. Además, ha ido rebajando su marca casi en cada carrera hasta dejarla en 51.15 al aire libre (cuarta española de siempre) y en 51.44 bajo techo.

Dos veces subcampeona de España al aire libre y una bajo techo, este año logró su primer oro nacional en Valencia y en los Mundiales de Torun ha dado otro puñetazo encima de la mesa con su habitual normalidad y, con ese estilo calcado al de Femke Bol, regresa con dos bronces y con una sexta plaza con marca personal en 400. En los dos 4x400 remontó hasta la tercera plaza y en el femenino le faltaron cinco metros para ser plata. Tiene 24 años. ¿Y por qué de bolsillo? Pues porque no llega a 1,75 y sus piernas son mucho más cortas que las de la neerlandesa, pero tienen el mismo talento.