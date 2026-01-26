Bielorrusia y la politización del deporte retan a La Roja

En un deporte más politizado que nunca, España disputa este lunes a las 17.30 horas su segundo partido de la primera fase del Europeo de fútbol sala contra una Bielorrusia cuyos deportistas no pueden participar en competiciones atléticas por la tiranía de Sebastian Coe, pero sí en los Mundiales de Natación (sin bandera ni himno).

De hecho, sin que nada haya cambiado en el conflicto entre Ucrania y una Rusia a la que apoya el país que preside Aleksandr Lukashenko, la UEFA ha cambiado sus normas y ahora permite participar a las selecciones y a los equipos de Bielorrusia cuando les vetó la posibilidad de optar al Mundial de fútbol de Estados Unidos.

Ajenos al ruido mediático que despierta para algunos la presencia de Bielorrusia en el Europeo (no es casualidad que no esté en las sedes de Letonia ni Lituania), España plantea el partido con el triple objetivo de ganar para asegurar el pase a cuartos, de reafirmar sus buenas sensaciones en el triunfo ante Eslovenia por 1-4 e... imponerse por la máxima cantidad de goles posible.

El motivo de la última premisa es que Bélgica venció a los exsoviéticos por 0-4, se medirá este lunes a las 20.30 horas a Eslovenia y será el rival de La Roja el jueves en el partido que cerrará la última jornada. Por ello la selección quiere hacer méritos y que el empate baste para ser primeros de grupo y medirse al segundo del C (parece que se jugarán esta plaza Hungría, Polonia e Italia).

España fue un auténtico huracán en la primera parte frente a Eslovenia desde que el azulgrana Antonio Pérez abriese el marcador a los 25 segundos en una clara muestra de las intenciones de esta nueva selección que dirige Jesús Velasco. ¿Qué podría salir mal con la apuesta por el mejor entrenador de este deporte?

El campeón liguero Mellado (Jimbee Cartagena), el cierre interista Raya y el 'exiliado' Gordillo (16 goles en lo que va de curso con el Tyumen ruso) completaron el 0-4 con el que se llegó al intermedio. Con la victoria asegurada ante un rival inferior, el equipo bajó el pistón y Fidersek maquilló la derrota de los coanfitriones en el 28' (1-4).

"Sabíamos que teníamos que estar al 100%, como nos pasó en la segunda parte en la que ellos apretaron y nos pusieron las cosas difíciles. Ahora tenemos que seguir, porque todavía nos quedan muchos partidos por delante", explicó el ala-cierre Mellado... empezando este lunes por Bielorrusia.

"Lo primero es ganar, pero puedes ganar de muchas maneras. Yo siempre busco una más ofensiva que defensiva. Por nuestro nivel, en este Europeo los rivales nos van a dar el balón, así que necesitamos un equipo ofensivo y mucha concentración", recalca Jesús Velasco.