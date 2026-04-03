Berni Álvarez: "Lo que sucedió en Cornellà tiene que ser un punto de inflexión"

Los cánticos racistas que sucedieron el pasado martes en Cornellà-El Prat durante el partido amistoso entre la selección española y Egipto han dado la vuelta al mundo dejando muy tocada la imagen del fútbol y del país.

En este sentido, Berni Álvarez, conseller d'Esports de la Generalitat, ha querido dar un mensaje de alarma pero también de concienciación, asegurando que se lleva ya tiempo trabajando en erradicar este tipo de actitudes. Sin ir más lejos, esta próxima semana se celebrará de la mano de LaLiga un congreso en Barcelona con varias campañas para tratar de trabajar conjuntamente contra estos episodios.

Pregunta: ¿Cuál es su postura ante estos hechos que ocurrieron?

Respuesta: La postura es de rechazo y condena absoluta. Lo ocurrido fue sorprendente y, al mismo tiempo, muy desagradable, porque el ambiente no era el habitual, ni siquiera el de tensión propia de un partido intenso. Desde el inicio se percibía algo distinto, con un componente más politizado. Los silbidos al himno en un partido amistoso y las primeras consignas ya apuntaban en esa dirección

El España-Egipto estuvo marcado por los cánticos de la afición del RCDE Stadium / Andrea Matillas

Además, consideramos que la reacción fue lenta. Durante el descanso trasladamos esta preocupación tanto a la Federación Catalana como a la RFEF, que eran las organizadoras del partido, ya que nosotros estábamos como invitados y no formábamos parte de la organización. Les pedimos que activaran los protocolos —como los avisos por videomarcador y megafonía— y que, si la situación continuaba, se valorara incluso la posibilidad de detener el partido.

En la segunda parte se actuó con mayor rapidez, tal y como habíamos solicitado. De hecho, el ambiente cambió parcialmente y hubo una reacción distinta del público, con personas que rechazaban los cánticos. Aun así, la primera parte fue claramente anómala y por eso queremos condenarla de forma contundente.

También queremos dejar claro que esto no es un problema puntual ni reciente, sino que viene de tiempo atrás, y que nosotros llevamos tiempo trabajando en ello. Lo hemos detectado desde hace tiempo y, aunque no es fácil abordarlo, muchas de nuestras políticas ya van en esa línea desde que entramos en el departamento.

Por lo usted dice, entiendo que tenéis la convicción de que fue algo premeditado y no espontáneo.

Sí, evidentemente. Luego hay gente que se suma porque entra en la dinámica de un partido y de los cánticos, pero creo que hay una parte que estaba orquestada desde el principio. El primer cántico, el de “musulman el que no vote”, no es normal.

Los demás cánticos, por supuesto, todos son totalmente condenables y no deberían existir nunca, pero ese en concreto probablemente no se había escuchado nunca en un campo de fútbol. Y también los silbidos al himno en un partido amistoso. Todo eso, al menos, transmite la sensación —y comparándolo con otras situaciones, incluso personales, que he vivido en el ámbito deportivo— de que no es algo normal.

¿Existe cierta preocupación de que esto pueda afectar a la imagen de Catalunya de cara a grandes eventos deportivos que se celebrarán este año y en el futuro?

Sí, no te lo voy a negar. El ámbito deportivo siempre ha sido un entorno muy sano. Siempre ha habido cosas, evidentemente, y el mundo del fútbol es particular, incluso en categorías inferiores, todos lo sabemos. Pero en general ha sido un entorno sano, un espacio de transmisión positiva de valores: sacrificio, trabajo en equipo, compañerismo, respeto, etc...

Sr Berni Álvarez, Conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya / Generalitat

La preocupación es que haya gente que quiera entrar en este mundo del deporte para transmitir un discurso totalmente negativo, un discurso de odio, y que lo vean como una herramienta fácil para difundirlo. Eso podría ser muy peligroso, no solo en el fútbol, sino en general, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos grandes eventos deportivos por delante en Cataluña.

Queremos seguir siendo un territorio que atraiga los mejores eventos deportivos posibles, y esto podría convertirse en un problema.

Más allá del deporte, ¿hay preocupación que en Cataluña se den este tipo de situaciones?

La preocupación principal es que esto no vuelva a ocurrir y, sobre todo, que no vaya a más. También nos preocupa cómo desarrollar políticas que sean realmente eficaces y realistas para prevenir este tipo de situaciones. Desde hace tiempo se debate qué actuaciones deben impulsarse desde la administración, pero nuestro objetivo es que esas medidas tengan un impacto real.

Aunque este caso ha actuado como detonante, llevamos tiempo trabajando en ello desde nuestra llegada. Ya se están implementando actuaciones, pero no queremos que esto suponga un punto de inflexión negativo. Si tiene que ser un punto de inflexión, debe ser para mejorar.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el regidor de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, y el conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, durante el acto en el que han presentado el trofeo del Tour de Francia / Dani BARBEITO/SPORT

Si todo lo ocurrido sirve para reforzar las políticas que estamos desplegando y para aumentar la concienciación —tanto en federaciones como en organizadores, clubes y desde las categorías más jóvenes—, de modo que se condenen estos comportamientos desde el primer momento, entonces habrá tenido un efecto positivo.

En cambio, si el resultado es que el discurso de odio se intensifique dentro del ámbito deportivo, sería muy peligroso. Precisamente, esto debe servir para evitar que eso ocurra.

No estamos reaccionando ahora a raíz de lo ocurrido, sino que llevamos tiempo trabajando, alertando y poniendo en marcha medidas Berni Álvarez

¿Qué tipo de actuaciones tiene usted ya en marcha para trabajar en ello?

Puede parecer oportunista, pero lo cierto es que en marzo de 2025, hace ya un año, firmamos un acuerdo de gobierno que incluía 15 acciones dentro de una estrategia para combatir el racismo y el discurso de odio en el ámbito deportivo.

Estas medidas contemplan, entre otras cosas, acciones de promoción y trabajo conjunto con federaciones, otros departamentos y consejos deportivos. Además, firmamos un convenio de colaboración con LaLiga, que también lleva meses en marcha.

Precisamente esta semana celebramos un congreso en Barcelona, donde se están impulsando campañas como “LaLiga contra el odio” o “LaLiga contra el bullying”. Y, sin ir más lejos, el pasado 31 de marzo convocamos una comisión contra la violencia en los espectáculos deportivos.

Es importante subrayar que no estamos reaccionando ahora a raíz de lo ocurrido, sino que llevamos tiempo trabajando, alertando y poniendo en marcha medidas. Aun así, somos conscientes de que todavía queda mucho trabajo por hacer.