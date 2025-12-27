Berni Álvarez: "El Nou Spotify Camp Nou será el mejor estadio de Europa y uno de los mejores del mundo"

Berni Álvarez (Reus, 1971), Conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya acudió al programa 'Connexió EsportCat' de SPORT para hacer balance del deporte catalán en el 2025 y las expectativas para el próximo año.

¿Qué balance haríamos de este año 2025 que está a punto de terminar?

El balance es positivo. Ha sido un año con mucha carga de trabajo, con mucha fe y muchas ganas de hacer cosas. Estoy muy contento con muchas de las iniciativas que hemos podido sacar adelante. Primero, dimensionar el departamento y después impulsar dos líneas estratégicas muy claras desde el inicio: la mejora administrativa y el plan de acción para las instalaciones deportivas. Ambas se han podido llevar a cabo en un tiempo récord. Podemos decir que 2025 ha sido un buen año para el Departamento de Deportes porque nos hemos consolidado y hemos sacado adelante proyectos que hacía años que no se hacían en el ámbito deportivo catalán.

¿El plan de acciones para las instalaciones deportivas es el proyecto del que está más satisfecho?

Sí, sin duda. Administrativamente también hemos mejorado mucho, pero Cataluña necesitaba un plan como este. Muchas instalaciones deportivas no estaban en un estado óptimo, en parte por la dificultad de mantenimiento que tienen los ayuntamientos y por el alto nivel de uso. Hemos conseguido movilizar más de 300 millones de euros para la mejora de instalaciones deportivas, algo que hacía mucho tiempo que no pasaba. La respuesta de alcaldes y del territorio está siendo muy positiva y creemos que habrá un antes y un después.

¿En qué fase se encuentra ahora este plan de choque?

Ya hemos superado las fases iniciales: bases, convocatoria, presentación de proyectos y alegaciones. Antes de finalizar el año se pagará el 25% del anticipo inicial. Habrá otro 25% en el momento de la contratación y el 50% restante al finalizar los proyectos. Además, hemos activado dos líneas del Instituto Catalán de Finanzas para acompañar a los ayuntamientos que lo necesiten.

¿Está satisfecho con la respuesta de ayuntamientos y EMDs?

Muchísimo. Es una novedad que las EMDs hayan podido participar y también que se hayan podido agrupar proyectos entre municipios. Más de 800 ayuntamientos se han adherido, prácticamente todos los de Cataluña. Esto demuestra la necesidad real del plan y el mérito del equipo y del apoyo del Gobierno.

¿Cuáles son ahora los siguientes pasos?

Hacer seguimiento de los proyectos y acompañarlos técnica y económicamente. El objetivo es que las mejoras se centren en cuatro ejes clave: seguridad, funcionalidad, eficiencia energética y accesibilidad. Si lo hacemos bien, en pocos años las instalaciones deportivas estarán al nivel que el país merece.

Pensando ya en 2026, uno de los retos es el nuevo plan de alto rendimiento en Cataluña.

Exacto. Queremos dar una visión más transversal al rendimiento deportivo. Mejorar servicios como nutrición, psicología deportiva, fisioterapia y apoyo económico, y homogeneizarlos en todos los centros de tecnificación. También queremos recuperar premios para deportistas de alto nivel y reforzar el acompañamiento en el momento de la retirada deportiva.

¿Actualmente estas necesidades no están del todo cubiertas?

No del todo. El programa de rendimiento es un éxito, pero hay margen de mejora, especialmente en el acompañamiento y en el apoyo económico a deportistas de disciplinas minoritarias. También queremos mejorar la transición a la vida después del deporte de alto nivel.

¿Veremos mejoras concretas en el CAR en 2026?

Sí. Ya estamos desarrollando proyectos relacionados con la inteligencia artificial, la nutrición personalizada y sistemas de análisis técnico. También estamos renovando instalaciones, como el gimnasio, y ampliando espacios de fisioterapia. Todo forma parte del proyecto ART360.

También está prevista la construcción de un nuevo campo de hockey hierba en el CAR.

Así es. Es un proyecto importante para un deporte muy arraigado en Cataluña. Con el apoyo del Consejo Superior de Deportes podremos avanzar y esperamos que en 2026 el proyecto esté muy avanzado.

Otro proyecto clave es el de la prescripción deportiva. ¿Cómo se está desplegando?

Es un proyecto de país. Estamos coordinando ayuntamientos, profesionales de la actividad física y el sistema de salud para que la actividad física pueda prescribirse como parte del tratamiento médico. Creemos que puede mejorar mucho el bienestar físico y emocional de la población.

La agenda deportiva de 2026 es muy intensa. ¿Le hace especial ilusión el Tour de Francia desde Barcelona?

Muchísima. Será un gran evento de país. Tres etapas, dos de ellas por territorio catalán, y una salida espectacular desde Barcelona. Llevamos meses coordinándonos para que sea un éxito histórico.

También han trabajado para combatir los discursos de odio en el deporte.

Sí, es una preocupación importante. Hemos firmado un convenio con LaLiga y con el Departamento de Igualdad y Feminismo para extender campañas contra el odio y el bullying, especialmente en el fútbol base. El deporte debe transmitir valores positivos.

Hablando de instalaciones, el Camp Nou ya empieza a ser una realidad.

Es una ilusión para el Barça, para Barcelona y para el país. Aún queda obra, pero será el mejor estadio de Europa y uno de los mejores del mundo.

Como hombre de baloncesto, ¿cómo ve al Barça de básquet tras el regreso de Xavi Pascual?

Xavi es un entrenador top. Ha logrado una mejora clara, especialmente a nivel defensivo, y eso ha dado confianza al equipo. Creo que el Barça volverá a luchar por títulos.

¿Y el Espanyol, que vive un gran momento?

Está haciendo una temporada espectacular. El nuevo proyecto ha generado una gran comunión entre equipo y afición. El derbi de este año será muy interesante.

Para acabar, ¿qué espera del fútbol catalán en general?

Sería ideal que algún equipo subiera a Segunda División y que se mantengan los tres catalanes en Primera. Hay equipos haciendo temporadas muy buenas y soy optimista.