Berni Álvarez: "Conozco a deportistas catalanes que compiten fuera de Catalunya bajo la bandera de otra comunidad autónoma"

Berni Álvarez (55 años, Reus) lleva ya más de dos años al frente de la Consellería d'Esports de la Generalitat de Catalunya y mantiene la ilusión intacta como si fuese el primer día. El exjugador de baloncesto no deja de pensar en nuevas ideas para mejorar la situación deportiva en Catalunya.

La última en ver la luz ha sido el proyecto ARC 360, una iniciativa con la que se recuperan las ayudas económicas destinadas a los deportistas de alto nivel. Este fue el principal motivo por el que acudió a la redacción de SPORT, con el objetivo de que el mensaje llegue de forma clara a todos aquellos que puedan optar a estas ayudas.

El pasado 12 de agosto cumplió dos años en el cargo. ¿Qué balance hace de su trayectoria al frente de la Consellería?

Muy positiva. Evidentemente, queda mucho trabajo por hacer, pero echas un poco la vista atrás y ves que hemos reducido muchísimo los tiempos de respuesta de la Administración. Uno de los aspectos clave ha sido el plan de mejora de las instalaciones deportivas, al que se han adherido más de 800 ayuntamientos y con el que todo el mundo está muy contento. Ya empezamos a ver los frutos de muchas instalaciones que se están adecuando a las necesidades actuales, sobre todo en aspectos como la accesibilidad, la climatización y la seguridad. También, los eventos deportivos, que lo hemos visto con la celebración de la Ryder Cup, la llegada del Tour de Francia y muchas competiciones de nivel medio, como las Copas de la Reina, de diferentes deportes que han vuelto a Catalunya.

Cuando aceptó el cargo, ¿se imaginaba que sería tan duro?

Suponía que sería intenso, pero realmente hemos llegado a momentos de muchísima intensidad y estrés. Veníamos de una época en la que muchas cosas habían quedado estancadas y en la que Catalunya se había quedado atrás respecto a otras comunidades autónomas. Para recuperar ese terreno, necesitábamos un nivel de intensidad muy alto. Y en eso estamos, con mucho camino todavía por recorrer.

A nivel personal, ¿qué ventajas supone ser el conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya?

Es una ventaja, especialmente porque permite conocer bien cómo funciona la Administración. Nuestra premisa es clara y es que el deportista debe de ser el protagonista. Pero también existe esa inquietud de cómo podemos llegar al máximo número de personas posible para socializar al máximo la práctica deportiva, que ya forma parte del día a día de las personas. Sin duda, es un aprendizaje constante.

Antes de ser político fue jugador de baloncesto profesional y después entrenador. El hecho de ser deportista, ¿cree que le ha ayudado a mejorar este departamento?

Sí. La visión del deportista en el centro la tienes cuando has competido a un alto nivel, como es mi caso. Por ejemplo, a la hora de saber qué es lo que te afecta y cómo pueden ayudarte a mejorar tu vida, tanto si eres deportista profesional como si no lo eres. Entonces, eso me ha ayudado mucho.

El deportista catalán que compite, que lleva el nombre de Catalunya y que gana torneos o consigue clasificaciones muy destacadas a nivel mundial, europeo o en los Juegos Olímpicos, se merece también una pequeña ayuda económica por parte de la Administración Berni Álvarez — Conseller d'Esports de la Generalitat

Ahora, han recuperado las ayudas económicas para los deportistas de alto nivel después de 15 años. ¿Cómo se valora dentro de la Generalitat de Catalunya?

De manera muy positiva. Se trata del proyecto ARC 360, que es el nuevo plan del rendimiento catalán, donde tuvimos que modificar el decreto y, posteriormente, llegar a un acuerdo con el Gobierno.

Berni Álvarez, conseller d'Esports de la Generalitat / FCBQ

¿Cuáles son los principales objetivos del programa ARC 360?

Una de las medidas es unificar los servicios de los centros de tecnificación, que hasta ahora no estaban garantizados. A mí me parecía, entre comillas, una aberración que en un centro de tecnificación donde hay deportistas olímpicos no estuvieran garantizados algunos servicios básicos, como la nutrición, la salud mental o la propia medicina deportiva. Otros de los puntos destacables son la recuperación de las ayudas y de los premios para los deportistas que compiten al más alto nivel. Conocía a deportistas que me habían trasladado su inquietud porque estaban compitiendo fuera de Catalunya bajo la bandera de otra comunidad autónoma porque allí sí recibían algún premio o alguna ayuda. Eso me hizo saltar todas las alarmas. El deportista catalán que compite, que lleva el nombre de Catalunya y que gana torneos o consigue clasificaciones muy destacadas a nivel mundial, europeo o en los Juegos Olímpicos, se merece también una pequeña ayuda económica por parte de la Administración.

Detrás de este proyecto hay una importante inversión, de más de 1,5 millones de euros.

El presupuesto se ha elaborado teniendo en cuenta el número de deportistas de rendimiento que tenemos y los resultados obtenidos en los últimos años. Después de realizar un estudio, el resultado es que las ayudas más altas serán de 6.500 euros, mientras que las más pequeñas podrán llegar hasta los 3.000 euros. Con este presupuesto, creemos que estará cubierto con garantías el objetivo de llegar a todos aquellos que cumplan los requisitos.

Berni Álvarez / Gorka Urresola Elvira

Para todas aquellas personas interesadas, ¿cuándo comienza el proceso de solicitud?

Del 1 al 30 de septiembre. Durante este periodo, tienen que presentar la solicitud acreditando sus resultados y, a partir de ahí, la comisión evalúa todos los resultados y las solicitudes. En función de los baremos establecidos para los resultados obtenidos, se determina la cantidad que corresponde a cada deportista.

Estamos trabajando mucho en el ámbito de la prescripción deportiva Berni Álvarez — Conseller d'Esports de la Generalitat

¿Cuáles son los requisitos para recibir la ayuda?

El deportista tiene que estar dentro del ARC y cumplir uno de los requisitos establecidos para este tipo de competiciones, como son los Juegos Olímpicos, Europeos, Mundiales, Campeonatos de España o de Catalunya, para obtener puntuación. Además de tener más de 18 años. Simplemente con eso y acreditando los resultados ya puedes optar a recibir las ayudas.

¿Tienen pensado cuántas personas se pueden apuntar a esta solicitud?

Todavía no. Aunque, sí que sabemos que hay muchos deportistas de alto nivel que ya nos están preguntando. Sin embargo, aún es pronto para dar un número exacto, pero serán muchos los que se beneficiarán.

¿Hay algún otro proyecto entre manos que vaya a ver la luz próximamente?

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Estamos trabajando mucho en el ámbito de la prescripción deportiva, que ya ha comenzado, pero que todavía tiene mucho recorrido. También está vinculada a una de las partes del ARC 360, como puede ser el acompañamiento en la retirada y el bienestar físico y emocional de los deportistas.