Berni Álvarez: "Hacía 20 años que no teníamos tanto dinero para mejorar las instalaciones deportivas de Catalunya"

Berni Álvarez fue un destacado jugador de baloncesto que militó en clubes como el Caprabo Lleida o Valencia y ahora se encarga de liderar la nueva 'conselleria' de deportes de la Generalitat de Catalunya. En breve se cumplirá un año de su mandato y es un buen momento de pasar balance y valorar el estado actual del deporte catalán.

Lograr un presupuesto de 120 millones para invertir en un plan de choque para poner al día las instalaciones deportivas catalanas es su último logro. Berni Álvarez se pasó por la redacción de Sport para charlar sobre estas y otras cuestiones.

En breve se cumplirá un año de su designación como el primer 'conseller' de deportes de la Generalitat. ¿Lo está viviendo con mucha intensidad?

Ha pasado casi un año pero todo va tan rápido que cuesta verlo con perspectiva. Creo que podemos estar satisfechos del trabajo realizado. Iniciar un departamento nuevo no de cero porque estaba la 'Secretaria General de l'Esport' pero si como una 'conselleria' como tal era importante y creo que vamos en la buena dirección.

¿Se siente ya político o todavía tiene alma de deportista?

Siempre queda algo de cuando eras deportista hasta el final. Bien reconducido te sirve para ser competitivo. Y la experiencia de haber sido entrenador te sirve para planificar y marcarte objetivos. En el primer año tenía ya una serie de objetivos marcados. La parte de deportista siempre la tendré y ojalá tuviera más tiempo para practicar deporte aunque ahora estoy centrado en mi función política.

Uno de los ejes que se marcó des del primer día era la mejora de las instalaciones. ¿Está satisfecho con este presupuesto de 120 millones hasta el 2029 para modernizar las instalaciones deportivas de Catalunya?

Estamos muy satisfechos con esto que hemos logrado. Era una de las prioridades de la 'conselleria'. Los tres grandes ejes eran el tema administrativo, Esport 360 y el asunto de las infraestructuras. Yo lo viví como deportista y lo cierto es que muchas de nuestras instalaciones deportivas están deterioradas y había que actuar. Hemos pasado muchos años con poca inversión en este sentido porque todo recaía en los ayuntamientos y este era un peso muy grande. Además por suerte cada vez hay más utilización de estas instalaciones porque afortunadamente ha aumentado la actividad física y esto incide en las instalaciones que se degradan más rápido. Teníamos que realizar la máxima inversión posible para que los ayuntamientos puedan realizar mejoras. Primero queríamos realizar un buen diagnóstico y después luchar con Economía para poder conseguir un buen presupuesto para realizar un buen plan de choque.

Berni Álvarez ha sido recibido por la subdirectora de Sport, Iulene Servent, en nuestra redacción / Dani Barbeito

¿Son suficientes estos 120 millones para este plan de choque?

Nunca es suficiente dinero tal y como están nuestras instalaciones pero ayudará mucho a los ayuntamientos. Vamos de la mano con las diputaciones y ayuntamientos y con esta aportación muchos proyectos tirarán adelante porque faltaba la pata de la Generalitat. Hemos tenido muy buena acogida en el mundo local porque los ayuntamientos entienden que sus instalaciones deportivas son espacios sociales además del uso estrictamente competitivo. Son espacios de encuentro y de integración. Hacía más de 20 años que no había tanto dinero en la mesa para las instalaciones deportivas.

¿Cómo se va a desarrollar este plan?

Hemos presentado el plan de 'govern' que tiene tres partes. La primera parte es el diagnóstico de las instalaciones. Hemos realizado una prueba test con una ficha que le pasábamos a los técnicos para comprobar las deficiencias de las instalaciones. Lo hemos aplicado en 54 ayuntamientos y las cuatro Diputaciones y esto nos ha dado un resultado de más de 800 instalaciones testadas y más de 200 resultados. Hemos comprobado que problemas principales de nuestras instalaciones eran la seguridad, accesibilidad y eficiencia energética. Con este acuerdo de 'govern' se logra un plan multianual des del 25 al 29. La parte del año 2025 la hemos reducido a ocho millones y los siguientes años pasamos a 28 millones. Lo hacemos de manera progresiva y con un acompañamiento vía ICF (Institut Catlà Finances) que es algo que nos pedían muchos ayuntamientos. En este aspecto tendrán vías de apoyo con avances de dinero de proyectos que ya estén avanzados y aquí nosotros asumiremos los intereses. También lo haremos por la vía de acompañamiento con créditos con condiciones mejores. Aquí si que los ayuntamientos asumirán los gastos bancarios y es¡s un complemento muy bueno. Otro tema que estaba pendiente era actualizar el censo de las instalaciones deportivas .

Berni Álvarez respondiendo las preguntas de Jaume Marcet / Dani Barbeito

¿La prioridad en todo este plan pasa por actualizar las instalaciones actuales antes que invertir en nuevas infraestructuras?

Nuestras instalaciones tienen un nivel de desgaste muy alto y aunque hay mucha demanda antes de pensar en nuevas instalaciones hace falta ponerlas al día. Con criterios de excepcionalidad si que nos plantearemos de realizar nuevas instalaciones. Son casos de comarcas interiores con un nivel de población baja con una distancia entre poblaciones alta y la gente confluye en un espacio para realizar actividad física. Si se dan estas circunstancias habrá la posibilidad de hacer nuevas instalaciones pero la prioridad es mejorar y adecuar las instalaciones.

Si hablamos de instalaciones deportivas de Catalunya se hace imposible no pensar en el nuevo Spotify Camp Nou. Parece que el Gamper no se podrá disputar en el Camp Nou como estaba previsto. ¿Cual es su visión sobre este asunto?

Es una relación muy centrada entre el Club y el Ayuntamiento de Barcelona. Nosotros estamos al día por lo que nos informa el ayuntamiento. Es evidente que todo el mundo tiene ganas de que se pueda volver al Estadi. Entiendo que los 'timings' de los permisos con el ayuntamiento están controlados y las cosas irán pasando. ¿a la velocidad que todos quieren? Entiendo que no siempre es posible ir a la velocidad deseada y es una situación que el ayuntamiento tiene controlada y mantiene comunicación diaria con el Barça y llegará el momento. Hacía falta y para Catalunya como país tiene que ser un estadio referencial en el mundo. Y con el Mundial 2030 en el horizonte Catalunya tiene que luchar para tener el mejor partido posible.

Berni Álvarez fue jugador de baloncesto y ahora es el Conseller de Deportes de la Generalitat / Dani Barbeito

¿Es posible soñar con que Barcelona acoja la final del Mundial 2030?

Justo hemos acabado de formalizar la Comisión Mundial 2030 y ahora habrá un período de recopilación de información. Estamos muy agradecidos a que el CSD y la ministra cuando nos llamó para formar parte de esta mesa. En seguida llamé a Barcelona y estamos en contacto con el Barça. Tenemos dos estadios magníficos como sedes del mundial más alguna subsede que puede llegar como entrenamiento y aspiramos a lo máximo pero esto acaba de empezar. Es importante estar en esta comisión para tener más fuerza.

Ha hablado del Espanyol. ¿Cómo valora el cambio de propietario del club?

Este hecho lo he conocido por la prensa. No he tenido contacto con el Espanyol porque entiendo que es una cuestión interna. Lo que sí que espero y deseo es que sea lo mejor para el club ya que el Espanyol es un gran club y con un gran estadio y tenemos que procurar por que su salud sea la mejor y le vaya muy bien en el aspecto deportivo.

Del Barça y Espanyol pasemos al Lleida. ¿Se puede hacer algo para ayudar a clubes modestos en peligro de desaparición?

Yo estuve viviendo en Lleida y conozco las casuísticas. Es difícil cuando estos clubes han pasados a sociedades anónimas deportivas y tienen roblemas. Lo que está claro es que lo mejor es no llegar a estos extremos y es difícil que la administración pueda actuar. Hay un estadio por medio que hay un uso, otros clubs con otras inquietudes. Es un tema de acompañamiento pero también de responsabilidad propia y no es fácil llegar.

Berni Álvarez en el plató de Sport / Dani Barbeito

Uno de sus ejes principales pasa por potenciar el turismo deportivo. ¿Viviremos una buena campaña de verano en este aspecto?

Creo que será buenísima y estoy convencido de que irá a más. El turismo deportivo es un turismo diferente al masificado , es un turismo muy respetuoso y que tiene un punto de calidad importante. Tenemos un calendario importante de acontecimientos deportivos. En breve veremos un campeonato europeo BTT en La Molina y encaja con nuestra idea de descentralizar el turismo y que afecte territorialmente. También tendremos los campeonatos de España de atletismo en Tarragona. Creo que será un verano muy bueno para el verano.

¿El papel de las mujeres en el deporte se tiene que impulsar más?

Nosotros contamos con el Plan del impulso del deporte femenino que ya se venía haciendo muy bien y estamos mucho en esto. Las licencias federativas están subiendo mucho y somos pioneros en España pero es cierto que en el ámbito de la gestión nos falta darle este paso. queremos poner unas bases para que más mujeres puedan formar parte de juntas directivas. Estas juntas directivas tienen que ver a las mujeres como un extra que les impulsará.

Berni Álvarez ha sido entrevistado en la redacción de Sport / Dani Barbeito

¿Qué proyecto le está costando más arrancar y cuál le hace más ilusión liderar?

Aunque hemos pasos y estamos avanzando el plan de choque administrativo nos está costando un poco. Hemos puesto más personal y los datos son mejores en cuanto a tiempo de espera pero seguimos necesitando dar pasos adelante en la agilidad administrativa para facilitar los temas de subvenciones ya que los clubes sufren mucho con los 'timings'. Lo tenemos que hacer. Tengo muchas ganas de impulsar el tema de la prescripción de la educación física y a partir de setiembre empezaremos a trabajar a toda máquina. Hemos creado diez plazas de educadores físicos que estarán al lado de los médicos para formarlos y que puedan prescribir más actividad física antes que ciertos medicamentos convencionales. Tenemos mucha ilusión en esto.