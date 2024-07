Bernat Antras: "El Club Natación Barcelona es 'the place to be' para ver la Copa América"

Bernat Antras (1966, Barcelona), celebrará este diciembre su décimo aniversario como presidente del Club Natación Barcelona en un año que seguro no olvidará.

El Club Natación Barcelona se acerca al 120 aniversario. ¿Cómo lo vivís desde dentro?

Quizás nosotros ahora no nos hemos focalizado tanto en los próximos aniversarios. El año 2027 cumplimos 120, en el año 2032 cumpliremos los 125 años. Estamos en esta fase de reconstrucción, remodelación y lanzamiento del club hacia el siglo XXI. Seguramente cuando todo esto nos dé un respiro, podremos celebrarlo y, entre otras cosas, celebrar que un club tan antiguo a la vez está nuevo.

La remodelación demuestra el crecimiento del CNB...

Sí, hemos abordado un proyecto muy ambicioso de inversión, de remodelación. Hemos crecido en lámina de agua, que es lo más importante para hacer un club de natación. Hemos construido una piscina nueva de Waterpolo exterior, una piscina familiar, estamos terminando la reconstrucción y remodelación de la piscina histórica de 1922, que será la única piscina de saltos de la Ciudad de Barcelona... Todo esto nos permite potenciar mucho los entrenamientos de nuestros deportistas federados, el crecimiento de nuestros equipos, que es algo funfamental.

¿Están satisfechos con esta nueva reforma integral?

Sí, y en general los socios están muy contentos por tener un club nuevo. La localización ya era muy buena, pero si además a esta localización unes reforma, vestuarios nuevos, unes espacios exteriores completamente nuevos, piscinas también nuevas, todo ordenado, con nuevos accesos a los hangars, con las placas solares... Además, disfrutamos de un chiriguito dentro del club muy agradable para los socios. Tenemos desde hace tres años pistas de padel nuevas... Al final, generas una sensación de novedad, de confort, que lo disfrutamos mucho.

¿Y para el club realmente qué implica? Porque aparte de una modernización, ¿creen que va a traer a nuevos socios?

En primer lugar, para el club significa incrementar su patrimonio, porque todas estas obras y todas estas mejoras al final redundan en una mejora del patrimonio del club y esto es importante para su absorbencia. Pero, al mismo tiempo, al hacerlo más atractivo lo que hace es incrementar por un lado nuestros ingresos por socios, porque se fideliza mucho más al socio al dar un servicio mucho más atractivo, y por otro lado es mucho más fácil captar socios. La remodelación también permite al mismo tiempo una rentabilización mucho mejor de estos espacios, incluso con ingresos atípicos, porque el club se ha convertido en uno de los lugares más pedidos y deseados para la celebración de eventos corporativos de la ciudad de Barcelona.

Este año Barcelona acoge por primera vez en su historia la Copa América de Vela en su edición número 37. ¿Cómo y en qué afecta el CNB?

Esto tiene un impacto interesante para el club. Como me han dicho en varias ocasiones algunos de los mayores responsables de la organización de Copa América, el Club Natación Barcelona es 'the place to be' para ver esta competición. Si tenemos en cuenta la ubicación, nosotros estamos exactamente en frente de un campo de regatas donde, además, las regatas se van a celebrar lo más cerca de tierra posible. Con lo cual, la visibilidad desde el club es impecable en cuanto a ubicación, pero además con la ventaja de que, al tener edificios, tenemos muchas zonas elevadas que dan una perspectiva mucho más interesante para ver las regatas. Lógicamente estas regatas están pensadas para verse desde la playa y la población las podrá ver desde la playa, pero al mismo tiempo, hay corporaciones que desean tener unos espacios más exclusivos para sus invitados.

Claro, por eso también habéis pensado en la reforma antes de la Copa América...

Naturalmente, sí, sí. Se ha hecho un esfuerzo muy grande, las reformas están prácticamente todas terminadas, los pocos trabajos que faltan se terminarán entre finales de este mes y principios del mes que viene y todo estará listo para que se pueda utilizar para Copa América. De hecho, este proyecto lo impulsamos antes de conocer que la Copa América venía a Barcelona. Pero puestos a hacerlo, valía la pena terminar antes de que comenzara porque además también tenemos la responsabilidad de dejar un club bonito y terminado para que sea también un escaparate en la Copa América.

También es un año olímpico y su club también tiene la suerte de vivir los JJOO de cerca ya que tiene muchos atletas que competirán en París, ¿no?

Sí, nosotros tenemos básicamente nadadores en París y también algunos otros atletas en paralímpicos. Por lo tanto, no rompemos nuestra regla de que no puede haber prácticamente Juegos Olímpicos sin deportistas del Club Natación Barcelona. Nosotros atesoramos a una historia de 175 deportistas competiendo en Juegos Olímpicos, varios de ellos medallistas, y afortunadamente vamos a continuar teniendo participación en los Juegos este año también.

¿Cómo lo vivís desde dentro? Estaréis muy pendientes...

Sí, hace una ilusión enorme porque al final para determinadas disciplinas deportivas como son natación, la sincronizada, los saltos de trampolín... Los Juegos Olímpicos son el mayor escaparate que puede haber. Desde este punto de vista, la ilusión de mandar a un deportista y de hacer su seguimiento y ver hasta dónde puede llegar y si supera sus marcas... Pues claro que estaremos todos muy pendientes. Además, es un seguimiento que divulgaremos mucho entre nuestros socios porque genera un gran sentimiento de club y de orgullo.

La reforma la habéis hecho de la mano del Grupo Costa Este de los hermanos Bordas, que han aprovechado para abrir el primer Beach Club de Barcelona, el Bastian Beach Club, que está dentro de vuestras instalaciones. ¿Cómo afectará esta apertura al club?

Con toda sinceridad y con toda honestidad, creo que es una apertura extraordinaria para Barcelona. Este Beach Club y su zona de restauración forman parte del club, están ubicados dentro de nuestra concesión, la licencia corresponde al club y lo único que hemos hecho es buscar un experto en la explotación de este tipo de espacios que además ha sido un inversor. El Grupo Costa Este ha diseñado un beach club precioso, extraordinario, que ya tiene un gran éxito y para nosotros es enormemente importante porque nos ayuda y nos impulsa, nos ha permitido financiar toda esta remodelación del club.

¿Cómo cree que va a nfluir en la ciudad?

Para la ciudad es brutal porque imaginemos la existencia de un local como este como apoyo a toda una promoción de actos, eventos, congresos, etcétera, que se celebran en nuestra ciudad. Tener esta posibilidad complementaria cuando se celebra un mobile, cuando se celebra una alimentaria y que puede haber eventos corporativos en lugares de la playa tan exquisitos, tan extraordinarios, con tanta capacidad de público, pues esto es una licencia más que tiene esta ciudad y que además pocas ciudades del mundo pueden competir porque esto es muy difícil que exista en otra ciudad cosmopolita como Barcelona. Por tanto creemos que para Barcelona es una noticia extraordinaria porque es un punto de apoyo que probablemente le faltaba para todo este conjunto de eventos que se celebran en nuestra ciudad.

No lleva ni un mes abierto y ya hemos visto a grandes personalidades como Neymar...

Sí. De hecho, al tenerse que retrasar la apertura porque había algunos aspectos administrativos que no estaban resueltos, se perdió incluso una reserva de Bruce Springsteen, que había pedido estar en el Beach Club cuando vino por sus conciertos. Está muy claro que va a ser muy difícil que visitantes ilustres que pasen unos días en nuestra ciudad no pongan sus pies en este lugar, porque es un lugar único y emblemático y muy agradable. Por tanto, allí sabemos que vamos a tener personalidades ilustres y probablemente también altos mandatarios, por así decirlo.

Javier Bordas, propietario del grupo junto a su hermano, fue exdirectivo del Barça con Josep María Bartomeu. Usted también ha vivido de cerca con su padre, Josep María Antras, que fue directivo en la época de Núñez

Sí, en etapas completamente diferentes. Es verdad que no solo mi padre fue miembro de la directiva de Josep Luis Núñez en su condición de secretario del Consejo Directivo y responsable del área legal y, al mismo tiempo, portavoz en una época de la Junta. Yo también he estado involucrado en dos fases en el asesoramiento legal del club, una muy reciente en la época de la Junta gestora. Son experiencias profesionales como abogado en el ámbito de los clubs deportivos que se unen a esta experiencia como presidente que llevo ahora desde hace nueve años y medio. Son elementos que son bonitos de hacer, porque trabajar para entidades deportivas que generan ilusión también es algo complementario a nuestro trabajo.

Pero al final te decidiste por la natación...

Sí, estas cosas van como van. Uno tiene sus rutinas deportivas y yo soy socio del CNB desde hace muchísimos años, mi padre, de hecho, lo es todavía. Hay una pasión por este club, el sentimiento del CNB vive de una manera muy especial en las familias, por lo tanto este sentimiento de pertenencia me ha llevado al final a dejarme engañar para llevar a cabo una labor de directivo de club deportivo.

¿Es futbolero? Supongo que será del Barça...

Soy muy futbolero y soy muy culé, efectivamente.

¿Y cómo ve el mercado de fichajes?

Yo de este tema no sé mucho. Pero lo que sí que creo es que hay que generar las expectativas con mucha prudencia. Pienso que a la gente hay que decirle las cosas por su nombre. No se puede generar una ilusión innecesaria que luego se va a frustrar. Tenemos que ser conscientes de lo que somos capaces de tener. Y, al fin y al cabo, yo creo que los socios del Barça ya tienen una gran ilusión por lo que está saliendo de La Masía.

A esto se pueden complementar jugadores expertos, que algunos los tenemos y de mucho nivel, y algún fichaje que nos podamos permitir. Pero si con esto no podemos ir hasta el máximo, porque la economía en este momento no lo permite, y sobre todo hasta que tengamos el estadio abierto, hay que conformarse.