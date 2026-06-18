Belasteguín, la Infanta Elena y Alejandro Blanco lideran los Premios Gloria del deporte iberoamericano

Madrid volvió a convertirse en la capital del deporte iberoamericano con la celebración de la segunda edición de los Premios Gloria, unos galardones que reunieron a algunas de las figuras, instituciones y organizaciones más influyentes del ecosistema deportivo para reconocer trayectorias ejemplares y proyectos con impacto social. La gala, celebrada en el MOM Culinary Institute en el marco del Sports Summit Madrid 2026, estuvo marcada por la presencia de nombres como la Infanta Elena, Fernando Belasteguín, Alejandro Blanco o Danys Báez.

Inclusión, legado y excelencia

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó con la entrega del Premio Gloria en Valores y Deporte a Special Olympics. El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, entregó el reconocimiento a S.A.R. la Infanta Elena y a Miguel Sagarra, representantes de una organización que lleva décadas promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad intelectual a través del deporte. La Infanta destacó el crecimiento y la visibilidad que ha ganado el deporte inclusivo en los últimos años.

La Fundación Alberto Contador fue distinguida con el Premio Gloria a la Inspiración y Superación en el Deporte por su trabajo en la formación de jóvenes ciclistas y en la transmisión de valores ligados al esfuerzo, el sacrificio y la resiliencia. El exganador del Tour de Francia recordó durante su intervención que el proyecto nació en 2011 con la intención de devolver al deporte parte de lo que él había recibido durante su carrera.

El compromiso con la inclusión también tuvo un protagonismo especial con el reconocimiento al Comité Paralímpico Internacional (IPC), premiado por su contribución a cambiar la percepción global de la discapacidad a través del deporte. Asimismo, la exgimnasta olímpica Almudena Cid recibió el Premio Gloria a la Sensibilización, Educación y Formación en el Deporte por su labor divulgativa y por su defensa del bienestar emocional de los deportistas.

La ceremonia también reconoció el impacto social y económico del deporte. La Fundación Trinidad Alfonso fue premiada por su contribución al posicionamiento de la Comunidad Valenciana como uno de los principales polos deportivos europeos, mientras que la Fundación River Plate recibió el Premio Gloria al Trabajo en Equipo por su labor educativa y social en América Latina. Perú y Argentina fueron distinguidos por sus iniciativas públicas para el desarrollo deportivo.

La innovación tuvo igualmente un espacio destacado. WOW FC fue reconocida como Iniciativa Transformadora en el Deporte, la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) recibió el premio a la Sostenibilidad Medioambiental y Amazon Web Services (AWS) fue distinguida por su contribución tecnológica al deporte de alto rendimiento mediante herramientas de inteligencia artificial y análisis avanzado de datos.

Los grandes nombres de la noche

La recta final de la gala quedó reservada para los galardones de mayor carga simbólica. La extenista Arantxa Sánchez Vicario entregó a Fernando Belasteguín el Premio Gloria Leyenda del Deporte Iberoamericano. El argentino, considerado una de las figuras más importantes de la historia del pádel, recibió el reconocimiento después de una carrera irrepetible en la que permaneció dieciséis años consecutivos como número uno del mundo y conquistó más de 230 títulos.

Otro de los homenajeados fue Danys Báez. El exlanzador cubano, All-Star de las Grandes Ligas en 2005, fue distinguido por una trayectoria que le convirtió en uno de los grandes referentes del deporte iberoamericano en Estados Unidos. Durante su intervención reivindicó la responsabilidad de los deportistas como modelos para las nuevas generaciones.

El broche de oro lo puso Alejandro Blanco. El presidente del Comité Olímpico Español recibió el Premio Gloria a la Leyenda del Deporte Iberoamericano en la categoría de dirigente de manos de dos iconos olímpicos como Javier Sotomayor y Giba. El reconocimiento distinguió más de dos décadas al frente del COE y su influencia en la gestión deportiva internacional.

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Blanco aprovechó su discurso para reivindicar el papel del deporte como herramienta de unión entre los pueblos iberoamericanos y para defender una mayor cooperación entre países que comparten idioma, cultura y tradición. La ceremonia concluyó con una fotografía conjunta de premiados, autoridades y representantes institucionales, una imagen que resumió el espíritu de unos galardones que aspiran a consolidarse como una de las grandes referencias del deporte iberoamericano