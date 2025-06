El BCN Global Sports reflexiona sobre el futuro de los grandes eventos deportivos de la ciudad

Barcelona vive y practica deporte. Ha acogido grandes citas históricas, desde los inolvidables Juegos Olímpicos de 1992 a Campeonatos del Mundo de muchas disciplinas, pasando por competiciones legendarias como la Copa América. Es capital mundial del deporte, pero no solo como sede de eventos internacionales temporales, sino como organizadora de eventos deportivos internacionales que se celebran anualmente, algunos desde hace más de 100 años. Este martes los responsables de los principales eventos deportivos internacionales que se celebran en Barcelona e instituciones han compartido realidades y retos en el marco de la primera edición del BCN Global Sports, un foro de debate organizado por el CSIO Barcelona en el Real Club de Polo.

“Tenemos retos muy importantes sobre la mesa. El mundo del deporte se está transformando a gran velocidad, están entrando nuevos jugadores, sobre todo del Oriente Medio, y también hay ciudades que quieren imitar el modelo Barcelona. Instituciones y eventos tenemos que ir de la mano para seguir mejorando y seguir proyectando la ciudad”, concluían los ponentes tras una jornada que ha puesto de relieve el potencial organizativo de la ciudad, la riqueza polideportiva de sus eventos de primer nivel (tenis, hípica, motociclismo, Formula 1, atletismo o vela), la importancia de la profesionalización y la necesidad de ir de la mano para fortalecer el modelo deportivo barcelonés.

El foro ha contado con la presencia de Xavier Pujol, CEO del Trofeo Conde de Godó de tenis y vicepresidente primero del RCT Barcelona 1899; Cristian Llorens, director de eventos de RPM Sports, organizadores del Maratón y Medio Maratón de Barcelona; Montse Sogues, directora de Comunicación del Circuit Barcelona-Catalunya; Marc Saurina, Head of Global Commercial Partnerships de Dorna Sports, empresa organizadora del Mundial de Motociclismo; Jordi Puig, presidente del Real Club Náutico de Barcelona, organizadores del Trofeo de Vela Conde de Godó y Daniel Garcia Giró, director del CSIO Barcelona, anfitriones del BCN Global Sports. A nivel institucional han participado Alejandro Merino, director de Relaciones Externas y Protocolo del CSD y Conrad Felip, coordinador del Área de Deportes y Actividad Física de la Diputación de Barcelona.

DECLARACIONES:

Daniel Garcia Giró, director del CSIO Barcelona: “Es importante que instituciones y eventos vayamos de la mano. Esta iniciativa nos ayudará a sacar cosas positivas, ya que, en general, los grandes eventos convivimos perfectamente, y es la forma de aprender unos de otros para seguir mejorando. En el CSIO Barcelona tenemos retos importantes por delante, desde el 2013 albergamos la final de la Copa de las Naciones, lo que equivale a una final de la Champions o de un Mundial. Hemos conseguido una repercusión internacional brutal, pero seguimos teniendo retos a nivel nacional porque la hípica no es un deporte como el fútbol, que tiene muchos seguidores y practicantes. Pero poco a poco vamos calando más en la ciudad. El objetivo es seguir siendo muy sólidos para que la final se quede en Barcelona porque competimos con ciudades para albergar la final. En el pasado ya superamos a Nueva York, Moscú y Abu Dabi. Es evidente que tenemos que luchar contra talonarios y quizás deberíamos buscar que estos países que se quieren promocionar a través del deporte lo hagan aquí en nuestra casa en vez de llevarse los eventos como está pasando con el fútbol, por ejemplo. Estoy convencido de que nos necesitamos para mantenernos, mejorar y seguir proyectando la ciudad. Al final si Barcelona tiene que salir a comprar eventos le costará una fortuna porque hay muchos países con mayor capacidad económica para pujar. Yo creo que nos tenemos que ayudar los unos a los otros para aprender y ser más fuertes”.

Xavier Pujol, CEO del Trofeo Conde de Godó de tenis y vicepresidente primero del RCT Barcelona 1899: “Tenemos retos muy importantes. El mundo del deporte se está transformando a gran velocidad, están entrando nuevos jugadores, sobre todo del Oriente Medio, y también hay ciudades que quieren imitar el modelo Barcelona. En nuestro caso, hace 72 años Carlos Godó quiso crear el torneo con un propósito: en aquel entonces no había ninguna ciudad importante de Europa que no tuviera un evento deportivo relevante. La única manera de mantener esto y hacernos más fuertes es la cooperación público-privada, para hacer frente a la competencia que no solo viene de los países de Oriente Medio. En nuestro caso, este año hemos compartido por primera vez calendario con el ATP 500 de Múnich, un torneo que también organiza un club histórico de la ciudad con un apoyo de 20 millones por parte de las instituciones públicas para rehacer el estadio. De cara al futuro necesitaremos mucha inversión y también mucha creatividad.

¿Podemos ir solos en este nuevo mundo que viene? Ese es el reto que tenemos todos aquí. Y en este sentido, la colaboración público-privada es fundamental. La única salida es profesionalizarnos e ir con los mejores socios. Nosotros tenemos unas sinergias enormes, y la primera es con Barcelona. Todos los que estamos aquí tenemos una responsabilidad de legado, tenemos una experiencia y tenemos un centro neurálgico que es Barcelona, que es increíble. Tenemos que crear paquetes muy profesionalizados para que venga gente de todo el mundo a ver hípica, tenis, vela, motos, Fórmula 1 y atletismo. Barcelona fue pionera en el desarrollo del deporte y eso nos diferencia del resto”.

Jordi Puig, presidente del Real Club Náutico de Barcelona, organizadores del Trofeo de Vela Conde de Godó: “La vela ha evolucionado mucho. El año pasado pudimos verlo con la Copa América. De cara a nuestro evento, el punto de partida era similar al del tenis: crear un evento que potenciara la ciudad, buscar esa colaboración. Ahora debemos ser audaces para encontrar patrocinadores que nos ayuden a crecer y que nos conecten con nuestros valores. En nuestro caso, la Copa América logró poner el foco en nuestro deporte y eso animó a mucha gente joven a practicar la vela, aumentando el número de participantes en nuestra competición. Toda la zona portuaria se actualizó y nos hubiera encantado tener una segunda edición. Quizás en el futuro la tengamos. Barcelona es una marca que siempre atrae. Tenemos mar, cosa que no tienen grandes ciudades como París o Roma. Y eso es una ventaja competitiva muy importante. Eso y la marca Barcelona hacen que podamos tener muchas más embarcaciones”.

Montse Sogues, directora de Comunicación del Circuit Barcelona-Catalunya: “Justo hoy hemos conocido el calendario de la F-1 para 2026, según el cual tendremos dos carreras en España, y una de ellas será en el circuito Barcelona-Catalunya. Durante el último GP España ya dijimos junto con las instituciones que somos optimistas para poder renovar este contrato y que la F1 siga viniendo muchos más años al circuito de Barcelona-Catalunya. Este año hemos cumplido la 35ª edición consecutiva y esperamos poder celebrarlo muchos años más”.

“Los países del Golfo Pérsico están haciendo daño en el sentido de que disponen de una gran inversión económica y pueden ofrecer propuestas más atrevidas, pero también es cierto que aquí tenemos un legado y tradición, una ciudad como Barcelona y una infraestructura de primer nivel. Todos los equipos de la Fórmula 1 siguen considerando nuestro circuito como un referente que les permite poner a punto su tecnología con uno de los trazados considerados como los mejores del mundo. Y esto es algo que tenemos que aprovechar frente a circuitos que se sitúan en Oriente Medio. La complicidad con las instituciones es clave para que Barcelona y Catalunya sigan organizando grandes eventos deportivos”.

Marc Saurina, Head of Global Commercial Partnerships de Dorna Sports, empresa organizadora del Mundial de Motociclismo: “Como promotores, desde Dorna gestionamos 22 grandes premios anuales. Estas subastas pueden parecer frívolas y nos preocupan también. Nosotros hace tiempo que buscamos de los circuitos que no solo se hable del fi, de cuánto dinero pagarás, sino de qué más aportarás en la promoción. Ciudades como Barcelona pueden generar mucho más impulso y afición que otros países que tienen mucho dinero, pero no pueden ofrecer mucho más.

Creo que iniciativas como las de hoy son buenas. Cuanto más alineados y juntos podamos ir mejor porque todos nosotros nos podemos complementar a la perfección. Hablamos de eventos de eventos que la ciudad ya tiene y que están muy bien segmentados y con gran asistencia de público. Lo único que tenemos que intentar es no hacernos daño entre nosotros con las fechas por ejemplo y trabajar juntos”.

Cristian Llorens, director de eventos de RPM Sports, organizadores del Maratón y Medio Maratón de Barcelona: “Hay más de 20 maratones anuales en todo el mundo. Nosotros tenemos la suerte de no tener que entrar en subidas de precio, pero la competencia es altísima y la distancia siempre es la misma, lo que nos obliga año tras año a ofrecer algo más para que la gente venga a tu maratón. En este sentido, la gran ventaja que tenemos respecto a otras ciudades es Barcelona. Es la ciudad que tenemos, la percepción que tiene la inmensa mayoría de extranjeros. Poco a poco y trabajando mucho ya llevamos 20 ediciones y podemos decir, con humildad, que tenemos una grandísima maratón y una grandísima media maratón donde se ha hecho récord del mundo, donde cerramos inscripciones y esperamos que esto continue.

Nos gusta crecer en calidad más que en cantidad. No se trata de aumentar el número solo por aumentar. No queremos que el crecimiento penalice la calidad. Nos gustaría crecer. Hay esa voluntad política y de ciudad, y nuestra idea es crecer tanto en maratón como en media maratón”.

Alejandro Merino, director de Relaciones Externas y Protocolo del CSD: “Uno de los patrimonios más importantes que tenemos a nivel deportivo es la cantidad y la calidad de eventos deportivos que se celebran en Barcelona. A veces se habla de competencia, pero nosotros estamos convencidos de que España tiene capacidad para tener dos grandes premios de Formula 1 y esa es una apuesta inequívoca. Nuestro respaldo al GP de Catalunya es absoluto. La visión que tenemos es que se convierta en una competencia virtuosa. La oferta genera oferta, demanda y cultivo. Nosotros apostamos por esa colaboración. Tiene que ser una competencia leal para no inflar los precios. La noticia de hoy es fantástica, somos de los pocos países del mundo que vamos a tener dos GP de Formula 1 y esperamos que sea así por mucho tiempo.

El punto de encuentro institucional es fundamental para que vengan grandes eventos, para que se mantengan y para que posteriormente haya un legado económico y social.

El gran valor que tiene BCN para los grandes eventos deportivos es que Barcelona ha puesto al deportista en el centro. Hay países que tienen muchos más recursos. ¿Por qué la gente quiere venir a Barcelona? Nosotros ahora estamos preocupados por los petrodólares y yo estoy convencido que ahora en el otro lado se están preguntando qué hace Barcelona para con la mitad de dinero y recursos seguir estando en la cima mundial de los eventos deportivos sin esos recursos. Ellos están estudiando ahora mismo el caso de Barcelona. Que lo hagan y nos obliguen a ser mejores”.

Conrad Felip, coordinador del Área de Deportes y Actividad Física de la Diputación de Barcelona: “Para la Diputación, la línea estratégica vinculada a los grandes acontecimientos es clave. Lo tenemos clarísimo y consideramos que el papel que nos corresponde asumir va más allá del papel logístico y económico. En el ámbito de los grandes eventos, ejercemos un rol de apoyo a la ciudad, con la voluntad de que estos tengan una repercusión real en el territorio y dejen un legado que vaya más allá del hecho puntual. En este sentido, la promoción territorial es fundamental. La colaboración público-privada es imprescindible, y el momento actual es especialmente favorable para profundizar en la complicidad entre las instituciones”.