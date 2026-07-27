Batacazo de Jon Rahm en el Reino Unido

Jon Rahm no encontró la respuesta que buscaba en el JCB Golf & Country Club. El golfista de Barrika terminó empatado en la 23ª posición del LIV Golf Reino Unido con un acumulado de -4 y protagonizó así su peor actuación desde que se incorporó al circuito saudí. Un resultado inesperado para el líder de la clasificación individual y que pone un punto de amargura a una temporada en la que, hasta ahora, estaba demostrando una enorme regularidad.

El español llegaba a Inglaterra después de un Open Championship decepcionante, en el que acabó en la 46ª posición, y con el objetivo de recuperar sensaciones. Pero el JCB tampoco fue el escenario de la reacción esperada. Rahm estuvo lejos de la lucha por la victoria durante las cuatro jornadas y acabó a una distancia sideral del australiano Lucas Herbert, que se llevó el triunfo con un espectacular -30, récord histórico del LIV.

La actuación del de Barrika resulta especialmente llamativa por el momento en el que se encuentra. Rahm lidera con autoridad la clasificación individual del LIV y afrontaba el torneo británico con la posibilidad de dejar prácticamente sentenciado su tercer título consecutivo como campeón de la temporada. Sin embargo, el 23º puesto le obliga a esperar y mantiene todavía abierta la pelea por el campeonato individual.

Lucas Herbert festeja la victoria en el JCB junto a sus compañeros de equipo / LIV GOLF

Lejos de su mejor versión

Rahm, que ha construido buena parte de su dominio en el circuito saudí sobre la base de la regularidad, se encontró esta vez muy lejos de su mejor versión. El resultado final no admite demasiadas lecturas: -4 después de cuatro vueltas y fuera de cualquier batalla por el triunfo. Una clasificación que contrasta radicalmente con la del ganador, un Lucas Herbert desatado que dominó el torneo desde el primer día y acabó levantando el trofeo con una ventaja abrumadora (-30).

Jon Rahm tuvo la actuación más floja desde que llegó al LIV Golf / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El JCB se convierte así en un borrón importante en la temporada de Rahm. No solo por el resultado, sino también porque llega después de otro torneo de Grand Slam en el que el español reconoció no haber cumplido con sus expectativas. El propio Rahm admitió que su temporada en los grandes no había sido buena, pese al segundo puesto conseguido en el PGA Championship.

El golfista de Barrika deberá ahora pasar página rápidamente. Su ventaja al frente de la clasificación individual sigue siendo considerable y mantiene intactas sus opciones de conquistar por tercer año consecutivo el título de campeón de la temporada del LIV. Pero el tropiezo en el JCB demuestra que ni siquiera el Rahm más regular está libre de una semana negra.

El español no pudo repetir tampoco el éxito de 2024, cuando se impuso precisamente en el LIV Golf Reino Unido, ni acercarse a la pelea por un torneo que acabó convertido en una exhibición de Herbert. Esta vez, el protagonista fue otro y Rahm tuvo que asumir un papel secundario que no acostumbra a ocupar desde que desembarcó en el circuito saudí.

Un mal resultado en el peor momento

La derrota no cambia el escenario general de la temporada, pero sí deja una señal de alerta. Rahm sigue siendo el hombre a batir en la clasificación individual, aunque su rendimiento reciente invita a pensar que necesita recuperar cuanto antes las sensaciones que le permitieron dominar el LIV durante buena parte del curso. Aún cuenta con cierta ventaja sobre Bryson DeChambeau, su máximo perseguidor.

El JCB fue, en definitiva, un paso atrás. El peor resultado de su trayectoria en el circuito saudí y una oportunidad perdida para cerrar la pelea por el título individual. Rahm sigue teniendo el campeonato en su mano, pero después de una semana gris tendrá que volver a ser el jugador sólido y competitivo que ha demostrado ser durante los últimos dos años.