El Baskonia ‘pesca’ su último fichaje NBA para su juego interior

El Baskonia ha confirmado este lunes el fichaje de Mamadi Diakite para las dos próximas temporadas para reforzar su juego interior. Diakite (2,06 metros, 28 años) debutará en la Euroliga con el Baskonia la próxima temporada, tras haber desarrollado toda su carrera en Estados Unidos.

Durante la temporada 2024-25, registró 13,6 puntos, 8,4 rebotes y 2,2 asistencias con los Valley Suns, el equipo filial de los Phoenix Suns, en 44 partidos de la G League. El ala-pívot pasó cuatro años en la Universidad de Virginia, donde ganó el campeonato de la NCAA de 2019, el primer título nacional en la historia de la universidad.

Diakité se convirtió en profesional en 2020 y ha jugado en la NBA para los Milwaukee Bucks (2020-21), Oklahoma City Thunder (2021-22), Cleveland Cavaliers (2022-23), San Antonio Spurs (2023-24) y New York Knicks (2023-24). También ha pasado por los Lakeland Magic (2020-21), Cleveland Charge (2022-23), Westchester Knicks (2023-24), Austin Spurs (2023-24) y Valley Suns (2024-25) en la G League.

Makadí pasó por los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo / NBA

Poderío físico en la pintura

Diakité llega a Vitoria para aportar poderío físico, energía y polivalencia. En el trabajo del juego interior se unirá a sus nuevos compañeros. Luka Samanic y Khalifa Diop.

Baskonia, en su nueva etapa post Laso, sigue invirtiendo para no renunciar a pelear por objetivos ambiciosos después de un año ciertamente decepcionante para el conjunto vitoriano.