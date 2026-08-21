Barroso y el 'Flako', al asalto de la Diamond con el récord de Kratochvilova temblando

Tras el largo por la disputa de los Europeos, la Diamond League vuelve este viernes con una excitante Athletissima en Lausana. Con la presencia de los españoles David Barroso (800) y Jesús David Delgado (400 vallas) más Berta Segura como liebre en la Serie B de 800, el gran atractivo será la suiza Audrey Werro en su intento de borrar el histórico récord mundial de 800 metros.

Hace 43 años, la cuatrocentista checoslovaca Jarmila Kratochvilova se animó a correr un 800 y acreditó unos asombrosos 1:53.28, rebajando en 15 centésimas la plusmarca de otra 'sospechosa' como la soviética Nadezhda Olizarenko. Desde aquel día en Múnich, nadie había osado acercarse a ese registro hasta que la helvética hizo 1:53.80 en la Diamond en París el 28 de junio.

Werro llega con su reciente oro en Birmingham, aunque antes fue recalificada en 'semis' con menos motivo que Carlos Sáez en 1.500 y él se quedó fuera. Sin la británica Keely Hodgkinson (plata europea), su rival será la neerlandesa Femke Broeders-Bol en su primer año como ochocentista (bronce en los Europeos igualando su récord nacional con 1:55.54 y oro en 4x400 femenino).

Audrey Werro es muy favorita ante Femke Broeders-Bol / EFE

Junto a Bol, logró los dos últimos títulos europeos en el relevo largo Myrte Van Der Schoot, quien hará de liebre con esa histórica plusmarca en el horizonte. Para optar al récord, tendría que pasar en 55 segundos largos o en 56 'pelados'. El resto será cosa de la suiza, con Broeders-Bol a su estela (algunos creen que podrá estar ya en 1:53 el año que viene).

Los tres españoles

Jesús David Delgado fue uno de los protagonistas españoles en los Europeos de Birmingham. Tras batir otra vez su récord nacional de 400 metros vallas y dejarlo en 48.11, el grancanario fue sexto en la final en la segunda mejor actuación española de la hitoria por detrás de la plata del riojano Sergio Fernández hace 10 años en Amsterdam.

El 'Flako' igualó el sexto puesto de José Alonso Valero en Stuttgart en 1986, el emblemático 'Pepillo'. Estará el estadounidense Rai Benjamin, vigente campeón olímpico y mundial con 46.17 como marca personal (segundo de la historia tras los 45.94 que tiene como récord mundial el noruego Karsten Warholm).

Rai Benjamin es un auténtico espectáculo / INSTAGRAM

Finalmente sin un Mohamed Attaoui que acaba de lograr un trabajadísimo bronce en Birmingham, el extremeño David Barroso estará solo ante el peligro en los 800 masculinos una semana después de debutar a lo grande en un Europeo al aire libre con una cuarta plaza (1:43.60 este año).

Será una carrera muy igualada en la que brillan sobre todo el canadiense Marco Arop (1:41.84 este año), el keniano Emmanuel Wanyonyi (1:42.09) y el estadounidense Brandon Miller (1:42.19). Completa la presencia española la leridana Berta Segura, quien hará de liebre en la Serie B de 800.

Otro 'casi' de Duplantis y las estrellas masculinas

La cita estuvo a punto de empezar a lo grande, ya que la pértiga masculina se disputó este jueves en el centro de Lausana con otro duelo entre Armand Duplantis y 'Manolo' Karalis. El sueco ganó con 6,21 e intentó dos veces sin éxito los 6,32 (su récord mundial es 6,31), mientras que el griego se quedó a un centímetro de su marca personal con 6,16. Fue un gran espectáculo.

Duplantis ganó en Lausana sin récord del mundo / EFE

El astro estadounidense Ja'Kobe Tharp tratará de seguir con su racha victoriosa y con sus sensacionales registros en 110 metros vallas tras batir de manera inesperada el récord mundial de 110 metros vallas en los Campeonatos de la NCAA con 12.75. El universitario es un portento físico y técnico que literalmente 'devora' las vallas y vuela en el liso.

Tras sus asombrosos 18,15 metros en el Europeo, el italocubano Andy Díaz parte como gran favorito en triple salto frente al lusocubano Pedro Pichardo (17,76), mientras que el esrilanqués Pathirage (92,62) volverá a exponer su dominio en jabalina ante el estadounidense Curtis Thompson (87,59), el granadino Anderson Peters (86,38) y el indio Neerah Chopra (85,83).

Andy Díaz voló en Birmingham / INSTAGRAM

El griego Miltiadis Tentoglou (8,66) se medirá en longitud al 'combinero' suizo Simon Ehammer (8,51) y al búlgaro Saraboyukov (8,49) y habrá un duelo estelar en 5.000 entre África con el bareiní de origen etíope Birhanu Balew (12:47.73 este año), el etíope Mezgebu Sime (12:50.17), y el keniano Jacob Krop (12:53.71) contra Estados Unidos con Grant Fisher (12:49.61), Parker Wolfe (12:49.45) y Graham Blanks (12:49.99).

En 200 se prevé una batalla africana entre el botsuano Letsile Tebogo (12.84 en 2026 y 10.46 como 'marcón' personal), el sudafricano Dambile (19.74) y el zimbabuense Charamba (19.88) contra el británico Zharnel Hughes (20.04), subcampeón europeo del doble hectómetro tras el alemán Owen Ansah (podría perder sus medallas por no pasar un control).

Mujeres con carácter

La campeona europea eslovaca Emma Zapletalova (52.30) retará en 400 vallas a las estadounidenses Anna Cockrell (52.77) y Jasmine Jones (52.91), mientras que sus compatriotas Sandi Morris (4,90) y la joven Hana Moll (4,88) tratarán de derrotar en pértiga a la australiana Nina Kennedy (4,95).

La eslovaca Emma Zapletalova está intratable / EUROPA PRESS

Otro duelo estelar lo protagonizará la británica Amy Hunt (oro en 100, 200, 4x100 femenino y 4x100 mixto en el Europeo), quien llega con 22.19 este año y tendrá enfrente a la jamaicana Shericka Jackson (21.87) y a la estadounidense Kayla White (21.92). Aunque no es seguro, la catalana Jaël Bestué podría competir la semana que viene en Zúrich.

En 3.000 obstáculos se prevé otro duelo entre la keniana Faith Cherotich (8:51.48), la bareiní Winfred Yavi (8:51.54) y la emergente marroquí Marwa Bouzayani (8:54.32). La estadounidense Masai Russell (12.14) volverá a asaltar el récord mundial de la ausente nigeriana Tobi Amusan (12.12) en una jornada que acabará con una prueba de 4x100 femeninos sin España.