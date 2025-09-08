Barcelona ha sido capital mundial del voleibol con la celebración del Congreso Internacional de Voleibol

Durante dos días, Barcelona se ha erigido como la capital mundial del voleibol con la celebración del Congreso Internacional de Voleibol, que, en su cuarta edición, ha batido récords de inscripciones y ha ofrecido veinte sesiones entre formaciones técnicas, mesas redondas y ponencias.

Entre los protagonistas del congreso han figurado algunos de los técnicos más reputados a nivel mundial, como Giampaolo Medei y Marcello Abbondanza, así como Stefano Cesare, del colectivo arbitral, y figuras tan relevantes como la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que ha cerrado el congreso con una ponencia sobre liderazgo.

En sus cuatro ediciones, el Congreso Internacional de Voleibol, organizado por la Federació Catalana de Voleibol, se ha convertido en una cita de referencia, con la presencia y participación de entrenadores, árbitros, directivos, jugadores y aficionados.

Un punto de encuentro nacional e internacional para la familia del voleibol y del deporte en general, ya que, más allá de las ponencias de carácter técnico, el congreso ha programado contenidos de gestión dirigidos a directivos y directivas, con el objetivo de ofrecer herramientas útiles para la toma de decisiones y la dirección de entidades deportivas.

Es el caso de la conferencia sobre liderazgo que ofreció Manuela Carmena, quien, a sus 81 años, se mostró tan lúcida e inspiradora como siempre. “Los seres humanos constituyen algo que se llama organización. No se puede pensar que una organización es simplemente un esquema, un guion o un protocolo. No. Las organizaciones tienen vida propia, tienen tanta vida propia que, de alguna manera, si no se la conoce y no somos capaces de controlarlas, al final las organizaciones pueden llevarnos a donde ellas quieren, no a donde nosotros queremos. Es a través de las organizaciones y los liderazgos que hemos conseguido cambiar el mundo. Está en nuestras manos cambiar las cosas, tenemos la capacidad, y cuando las corrientes de empatía hacen conexión, tenemos una fuerza impresionante”, reivindicó tras explicar la importancia de la figura del líder: “He tenido pocos jefes, pero cuando los he tenido me he dado cuenta de que, a veces, el jefe no cuenta con la persona que tiene; se limita a darle órdenes en lugar de suscitar acuerdos o emociones. Siempre hay que tener en cuenta al otro. La indiferencia aparta a la gente. Para mí, la característica fundamental del líder es la capacidad que tiene de imaginar y seducir. El líder suscita emoción, visión; es una mezcla de imaginación y de comunicación empática. Y la empatía es un elemento absolutamente determinante para mover las voluntades de las personas”, concluyó Carmena, que actualmente lidera la ONG Zapatelas - cosiendo el paro, con la que comercializan proyectos solidarios.

Maribel Zamora, junto a Manuela Carmena / FCVB

El programa ha contado con otros nombres de prestigio como Marcello Abbondanza, Giampaolo Medei, Andrea Tomatis o Guillermo Falasca, entrenadores de referencia en Europa, y voces expertas como la consultora Txell Costa, el psicólogo deportivo Octavio Álvarez y el especialista en desarrollo deportivo Aurelio Ureña, Catedrático de Ciencias del Deporte Universidad de Granada.

Uno de los testimonios más inspiradores fue el de Joel González, campeón olímpico de taekwondo y actual director de la Oficina de Atención al Jugador del FC Barcelona, quien compartió su trayectoria del oro en Londres 2012 a una grave lesión, el olvido... y su renacer.

En el transcurso del congreso se ha organizado el Encuentro Anual de Árbitros y una mesa redonda específica, además de una mesa redonda de entrenadores. Un fin de semana intenso y muy enriquecedor. “Cada año vamos evolucionando, apostando más. Desde mañana mismo empezaremos a trabajar en el siguiente Congreso Internacional de Voleibol para continuar construyendo excelencia en nuestro voleibol”, aseguró Maribel Zamora, presidenta de la FCVb.