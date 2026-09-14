Barcelona rinde homenaje a Pere Miró, figura clave del olimpismo español

Pere Miró fue una de las figuras clave para que se pudieran llevar adelante los Juegos Olímpicos de Barcelona 92'. Su trayectoria profesional ha estado siempre vinculada al deporte, tanto en el ámbito más local como internacional. Es por eso que la ciudad de Barcelona ha decidido otorgarle la 'Medalla d'Or' al mérito deportivo por todo su trabajo durante las últimas décadas.

Sus inicios se remontan al Club Natació Manresa, donde jugó a waterpolo, y acabó ocupando cargos de gran responsabilidad dentro del Comité Olímpico Internacional (COI). A lo largo de treinta años, ha sido director de Solidaridad Olímpica, director de Relaciones con los Comités Olímpicos Nacionales y, finalmente, director general adjunto del mismo organismo.

"Pere Miró es una persona afable, con una naturalidad increíble. Es uno de los catalanes más universales que hemos tenido, con mayor relevancia. En 1992, tenía una responsabilidad que todavía da vértigo. Organizar unos Juegos con todo el mundo pendiente de nosotros. Para los que estaban, saben lo que significó. Fue la unidad más extraordinaria que nunca ha tenido esta ciudad. Pere estaba ahí, como también Pascual Maragall y tanta otra gente que hicieron que todo pareciera más fácil", aseguró el periodista Jordi Basté.

Durante los Juegos Olímpicos del año 1992, fue regidor del Ayuntamiento de Barcelona y miembro del equipo directivo. Sus decisiones todavía se recuerdan a día de hoy, contribuyendo de manera decisiva a uno de los momentos más relevantes de la historia contemporánea de la ciudad. Su liderazgo ha sido fundamental para garantizar también el acceso al deporte en países de desarrollo.

Pere Miró, Medalla d'Or al mérito deportivo / X

"El espíritu olímpico sigue vivo en Barcelona, y es gracias a personas como Pere Miró", aseguró Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, que se encargó de entregarle la 'Medalla d'Or'. También estuvieron presentes Alejandro Blanco, presidente del COE, Juan Antonio Saramanch, vicepresidente del mismo, y Thomas Bach, quien fuera expresidente del COI y del que Pere fue su asesor especial.

"Es un privilegio poder hablar de él desde una perspectiva internacional. Desde esa perspectiva, puede confirmarles que Pere ha dejado huella. Su trayectoria olímpica comenzó en Barcelona, en los Juegos Olímpicos. Aquellas olimpiadas transformaron la ciudad y la vida de Pere. Durante tres décadas, fue una de las personas más importantes del COI. Él dio la vuelta al mundo y conocía mejor que nadie a los 206 comités olímpicos nacionales", destacó Thomas Bach.

Alejandro Blanco quiso también elogiar la trayectoria de Pere Miró. "Es un gran honor para mí estar aquí. Hoy se premia una trayectoria que va más allá de los cargos, hoy premiamos su forma de entender el olimpismo y de ayudar a todo el mundo a encontrar una solución. Por eso, es uno de los grandes embajadores de la filosofía olímpica, que no consiste solo en hacer campeones, sino en contribuir a formar a mejores personas, a hablar con propiedad de lo que es la igualdad e integrar a todas las ciudades del mundo"

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Finalmente, el propio Pere Roig recibió la Medalla d'Or y finalizó el acto con un emotivo discurso. "Durante mis 15 años en Barcelona, pude ver cómo el deporte es un vehículo transformador de una ciudad y una herramienta única de integración. Tengo que dar las gracias a todas las personas que han estado a mi lado, a mi familia, a los grandes líderes que he conocido, y también a los equipos de los que he formado parte".