Barcelona respiró boxeo con la visita del emblemático Mauricio Sulaimán

El Hotel Alimara vivió un encuentro boxístico de gran nivel con Mauricio Sulaimán (presidente del Consejo Mundial de Boxeo, CMB o WBC), Sandor Martín (número 2 del mundo en el peso superligero), Cristóbal Lorente (aspirante oficial y campeón de plata en el pluma), el empresario Maurice Collier (presentó el acto) y Luis Menéndez, figura clave en la coordinación del organismo.

Entre el público estaba el entrenador de ambos y responsable del KO Verdun, Rafa Martín; Juan Fuertes (presidente de la Federació Catalana de 1998 a 2025); los exboxeadores Loli Muñoz y Juli Giner (excampeón europeo); los púgiles Ethan Jiménez (campeón de España welter) y Abigail Medina; el entrenador 'Pollo' Ramírez; y Rafa Valle, siempre en la esquina de Sandor y de Cristóbal.

El mexicano Mauricio Sulaimán asumió la presidencia del CMB en 2014 tras la muerte de su padre, José Sulaimán, quien había regido la entidad durante 39 años, desde 1975. Nacido hace 55 años en Ciudad de México, Sulaimán aseguró que se están dando pasos "para que Barcelona vuelva a ser una ciudad de boxeo".

Cristóbal Lorente muestra su cinturón de plata junto a Sulaimán / FERRAN ROVI

"En España desapareció el boxeo de la televisión hace unos 25 años y eso cortó las alas a muchos boxeadores. Se ha iniciado un proceso para cambiar esto y hay que tener paciencia. Los objetivos del Consejo son transmitir los valores del boxeo y nuestra prioridad siempre ha sido proteger a los deportistas", prosiguió.

Invitado al Clásico en Camp Nou por el FC Barcelona, el dirigente viajó con el cinturón conmemorativo del duelo que enfrentará a Oleksandr Usyk (rey de los pesos pesados) y al neerlandés 'Rico' Verhoeven (número 1 en kickboxing) en las Pirámides de Gaza el 23-M. El cinturón tiene la inscripción 'WBC, King of the Nile'.

Mauricio Sulaimán y Sandor Martín conectaron muy bien / FERRAN ROVI

Sulaimán entregó un brazalete a Sandor Martín y a otro a un Cristóbal Lorente más una 'bolsa de campeón' por su victoria ante al escocés Nathaniel Collins para proclamándose nuevo monarca universal de plata y convirtiéndose en aspirante oficial al título mundial pluma que posee el estadounidense Bruce Carrington.

"El boxeo es un deporte justo y no hay nada peor que una injusticia", recalcó. Rafa Martín, padre y entrenador de Sandor, agradeció al mexicano su apoyo tras el 'atraco' del Madison en 2022 ante Teófimo López: "A los cinco minutos recibí un mensaje en el que me decía que no estaba de acuerdo con el resultado".

Se dieron cita múltiples personalidades relacionadas con el boxeo / FERRAN ROVI

Sulaimán ve a los dos iconos del boxeo catalán preparados para ser campeones universales. "Estamos a la espera de que el campeón Dalton Smith nos envíe el certificado médico (no defenderá en junio su cetro superligero contra Alberto Puello). Sandor este año podría disputar el Mundial o el interino de Isaac Ruiz, el 'Pitbull'. Está plenamente capacitado para ganarles", indicó.

En cuanto a Cristóbal Lorente, Sulaimán cree que le llegará la oportunidad que se ha ganado en el ring. Eso sí, todo apunta a que Carrington hará antes otra pelea. "Se llevó una pelea muy difícil contra Collins en casa de su rival, es un boxeador de mucho nivel y se ganó el derecho a aspirar a ser campeón mundial", señaló.