Barcelona pujará con fuerza por el 'Mundialito' de Atletismo en 2028

Desde que la ahora embarazada Ana Peleteiro se colgó un oro histórico en triple salto allá por 2012 en el Mundial Junior de Barcelona, el Estado Olímpic Lluís Companys que vivió en directo la victoria de Fermín Cacho en los Juegos de Barcelona'92 no ha vuelto a acoger competiciones atléticas de primer nivel.

Allí ha disputado las dos últimas temporadas el Barça de Hansi Flick (podría regresar cuando se ejecuten las obras de la cubierta superior en el Camp Nou) y antes lo hizo durante algunos partidos el Barça femenino, primero con Jonathan Giráldez y después con Pere Romeu. Montjuïc también ha sido sede de conciertos de figuras como Bruce Springsteen, Coldplay, Guns N' Roses o Metallica.

De hecho, el importante esfuerzo económico que se hizo en el Lluís Companys a finales de la primera década del siglo estaba encaminado a organizar el Mundial de Atletismo de 2013, pero en Mombasa en la primavera de 2007 al final World Athletics quedó seducida por los 'gasorrublos' de Gazprom se concedió la cita a Moscú en el Luzhniki.

Barcelona se quedó sin vivir en directo el segundo 'doblete' de Usain Bolt y las platas de la cántabra Ruth Beitia en altura y del murciano Miguel Ángel López en 20 km marcha, pero al menos logró el Europeo de 2010 y el citado Mundial Junior. En aquella cita continental reinaron Arturo Casado y Nuria Fernández en 1.500... hace ya tres lustros.

Arturo Casado y Manolo Olmedo, oro y bronce en 1.500 en el Europeo de Barcelona / EFE

La Generalitat está decidida a que Catalunya organice al menos un gran evento deportivo cada año y ahí se enmarcarían la Copa América de Vela en el Port Barcelona en 2025, tres etapas del Tour de Francia en 2026 (17 años después), los Mundiales de Piragüismo en La Seu d'Urgell y Sort albergarán los Mundiales de piragüismo de 2027, partidos del Mundial de Fútbol en 2030 y la Ryder Cup de golf en Girona en 2031.

¿Y qué pasa en 2028? Ahí entra con fuerza el atletismo y Barcelona cuenta con un concejal de Deportes como David Escudé a quien le encanta este deporte. SPORT puede anunciar que la Ciudad Condal está muy interesada en organizar en 2028 la segunda edición del Ultimate Championships de World Athletics, el ya llamado 'Mundialito'.

Traducido a román paladino, otro intento de Sebastian Coe de exprimir a los atletas para hacer caja, llenando el vacío de competiciones universales al aire libre en años pares. Budapest acogerá la primera edición del 11 al 13 de septiembre en el National Athletics Center que encumbró a María Pérez y a Álvaro Martín en el Mundial de 2023.

Nah Lyles ganó tres oros en el Mundial de Budapest / EFE

Con el mítico jamaicano Usain Bolt erigido en embajador, el objetivo es reunir a las grandes estrellas mundiales en tres días de pasión atlética en 100 lisos (hombres y mujeres), 100 vallas (mujeres), 110 vallas (hombres), 200, 400 lisos y vallas, 800, 1500, 5.000, altura, longitud, pértiga, martillo, jabalina, así como 4x100 y 4x400 mixtos.

Fuentes de la Real Federación Española de Atletismo admitieron a SPORT que de momento "hay interés" y se confía en que acabe concretándose "en un compromiso". Como siempre que alguna ciudad o alguna federación territorial se postula para alguna gran cita, el apoyo sería total desde el organismo que preside Raúl Chapado.

El Ajuntament de la Ciudad Condal afirmó a SPORT que "desde Barcelona se trabaja continuamente en todos los grandes eventos deportivos de la actualidad y, en este sentido, el 'Ultimate' de World Athletics es una de las citas por las que se han preguntado las condiciones".

Ana Peleteiro reinó en 2012 en el Estadi Olímpic Lluís Companys / EFE

La Federació Catalana que preside Mercè Rosich también está muy al tanto de estos contactos que podrían ir concretándose a medida que transcurran los meses. Eso sí, para ello habría que acometer una obra importante en la pista del Lluís Companys y adquirir material de primer nivel o trasladarlo desde otros lugares.

¿Tendría sentido gastar tanto dinero para una competición de tres días, pese a que estarían casi todas las figuras del atletismo universal? Pues... quizá sí, siempre que llevase alguna cláusula añadida y ahí entraría el Mundial de Atletismo al aire libre de 2031, la única gran cita del deporte que se le resiste a Barcelona y, por ende, a toda España.

Cabe recordar que World Athletics asignó el Mundial de 2027 a Pekín (ya lo acogió en 2015) y en breve debería anunciarse la sede para 2029 con Londres, Nairobi y la Federación India como candidatas. El organismo que preside Sebastian Coe ansía ser pionero con la capital de Kenia y... en ese caso, en 2031 'tocaría' Europa.