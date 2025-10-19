El Barcelona Open 2025 de Pickleball ya tiene a sus campeones

La pista central, en el Moll de La Marina, ha disfrutado hoy de las finales del Barcelona Open 2025. Una jornada de Pickleball en la que los finalistas han demostrado un altísimo nivel. 5 partidos con los que concluye la cuarta parada de Pickle Pro Tour, que se ha disputado del 16 al 19 de octubre en la ciudad condal.

RAQUEL AMARO DA LA SORPRESA ANTE SABRINA MENDEZ Y LEVANTA EL BARCELONA OPEN 2025 EN SU DEBUT EN PICKLE PRO TOUR

La venezolana ha deleitado a todos los espectadores con todo el Pickleball que lleva dentro. Calidad, saber sufrir y contundencia para cerrar la final ante la Nº1 del ranking Individual Femenino, Sabrina Méndez que también ha cuajado un gran torneo, quedándose a las puertas de su tercer título (21-8, 16-21, 18-21).

PEP CANYADELL BATE A MAURO GARCÍA Y SE LLEVA SU TERCER TÍTULO INDIVIDUAL EN PICKLE PRO TOUR

4 torneos, 4 finales para Pep Canyadell. El de Lleida se ha llevado una final muy disputada ante Mauro García, que le ha puesto las cosas muy difíciles. (21-19, 22-20). Es la segunda final consecutiva en la que ambos se ven las caras, la última en el Madrid Móstoles Open, el título cayó para el lado de Mauro García. Hoy, las tornas han cambiado.

MARIA COSTANTINO Y CLAUDIA CAYMEL SE HACEN CON EL BARCELONA OPEN 2025

Una final muy disputada, que se ha ido a los 3 juegos (21-19, 16-21, 13-21). Tras perder el primer juego, María y Claudia han tirado de orgullo para darle la vuelta al marcador y llevarse la gran final.

IGNASI DE RUEDA Y THEO PLATEL, A LA ALTURA DE LAS EXPECTATIVAS

La pista central ha vibrado con la final del Dobles Masculino. Ignasi de Rueda y el francés Théo Platel, Nº1 europeo han podido con la brillante pareja Bright-Ventura, que han regalado a los espectadores un Pickleball de muchos kilates. (20-22, 9-21).

PEP CANYADELL Y CLAUDIA CAYMEL VENCEN TAMBIÉN EN EL DOBLES MIXTO

No había mejor guinda para rematar el Barcelona Open 2025 que la final del Dobles Mixto. Pep y Claudia se han impuesto a Ignasi y Eleana en un duelo frenético. Canyadell y Caymel consiguen así su segundo título en este Barcelona Open (17-21, 22-20, 22-21).