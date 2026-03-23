DEPORTE
Barcelona invertirá 400.000 euros para reformar un campo de fútbol en una de las zonas más conocidas de la ciudad
El Ayuntamiento de Barcelona aprobó la reforma del campo de fútbol de Sant Genís dels Agudells, unas obras que se han planificado para ejecutarse a lo largo de 2026.
A lo largo del 2026, el Ayuntamiento de Barcelona ejecutará las obras del campo de fútbol de Además, la pérgola ha sido diseñada para actuar como barrera acústica, ayudando a disminuir el ruido generado en el campo y reduciendo su impacto en los vecinos del entorno.. Una reforma que lleva tiempo pendiente de realizarse y que ampliarán muchas zonas necesarias: desde las oficinas, a las gradas, para construir una gran cubierta diseñada para proteger del sol y minimizar el impacto acústico hacia el exterior.
La inversión dotará de una inversión de 400.000 euros y buscará reducir, como uno de los objetivos, el impacto acústico que generan los partidos en las zonas residenciales cercanas. Se ha diseñado una pérgola para actuar como barrera acústica, ayudando a disminuir el ruido generado en el campo y reduciendo su impacto en los vecinos del entorno.
Más de un millón de inversión en una vía de acceso
El Ayuntamiento de Barcelona ha destinado más de un millón de euros a la mejora de una vía clave de la ciudad, lo que implicará restricciones al tráfico durante un periodo aproximado de cuatro meses.
Según se ha hecho oficial, se ha aprobado inicialmente el plan para construir nuevas gradas junto con una pérgola, con un presupuesto total de 435.917 euros.
Uno de los elementos más destacados de esta reforma será la instalación de una gran cubierta sobre la zona destinada al público. Esta estructura tendrá una doble finalidad esencial para el funcionamiento diario del recinto: por una parte, ofrecerá sombra y protección frente al sol en la grada ampliada, mejorando la experiencia de los asistentes.
El proyecto no se limita únicamente a mejorar la zona de espectadores, sino que también responde a necesidades funcionales del club. Entre las actuaciones previstas se incluye la ampliación de las oficinas existentes y la creación de nuevos espacios destinados al almacenamiento y la logística.
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