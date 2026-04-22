Barcelona, una ciudad en forma

Barcelona está más en forma que nunca. La ciudad logró en 2025 un récord histórico de 212.136 inscripciones en los equipamientos deportivos municipales, la cifra más alta jamás alcanzada. Un número que confirma una realidad evidente: Barcelona se mueve, entrena y hace deporte como pocas grandes ciudades europeas.

El deporte, se ha consolidado como parte del día a día de miles de barceloneses y barcelonesas, con los centros municipales como uno de los grandes motores de esta tendencia al alza. El crecimiento de la práctica deportiva en Barcelona también ha venido acompañado de un aumento significativo de la participación femenina. En los Centros Deportivos Municipales (CEM), las mujeres alcanzaron en 2025 el 50,13% del total de inscripciones, un dato que refleja la normalización del deporte como hábito transversal en la ciudad.

Este incremento no se limita a las salas y piscinas sino que también, en los últimos años, la presencia femenina también ha crecido de forma destacada en las grandes carreras populares de Barcelona. El running se ha convertido en uno de los fenómenos deportivos más visibles en las calles de la ciudad.

Zurich Marató de Barcelona, 2026 / .

EL DEPORTE MUNICIPAL, CLAVE DEL ÉXITO

Gran parte de este auge deportivo se explica por la potente red pública de la ciudad. Barcelona cuenta con 41 Centros Deportivos Municipales y 83 instalaciones especializadas, repartidas por todos los distritos y abiertas

prácticamente durante todo el año. Los CEM se han consolidado como el gran eje del deporte de base: espacios cercanos, accesibles y con una oferta variada que va desde el entrenamiento libre hasta actividades dirigidas. A esta red se suman las instalaciones especializadas, fundamentales para modalidades como el fútbol, el atletismo, el baloncesto o los deportes acuáticos.

Los datos lo refuerzan: el 73% de los niños y niñas practican deporte escolar y el 66% de la población adulta asegura realizar actividad física de forma regular. Este aumento de la práctica deportiva ha ido acompañado de la inversión en las infraestructuras. El Institut Barcelona Esports (IBE) ha impulsado durante los años anteriores varios proyectos de renovación, ampliación y creación de equipamientos deportivos en distritos como Sants-Montjuïc, Les Corts, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí.

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