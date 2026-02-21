El Barça vuelve a caer lejos del Palau y deja el liderato casi imposible

El Barça de hockey sigue viviendo un auténtico calvario lejos del Palau Blaugrana en este 2026. Tras las últimas derrotas en Calafell y La Coruña, los de Ricardo Ares volvieron a caer en Sant Sadurní ante un Noia Freixenet que hizo pagar muy cara la mala pirmera parte de los azulgranas.

Los goles de Salvadó y Esteller antes del descanso dejaron tocado a un Baça que volvió a recibir en los primeros compases de la segunda mitad con un golazo de David Gelmà a la salida por detrás de portería.

La reacción azulgrana llegó de forma inmediata por parte de Ferran Font, aunque el Noia volvió a golpear con el cuarto gol minutos después.

Font volvió a apretar el marcador aprovechando la décima falta, pero los de Ares no pudieron hacer nada más para buscar una remontada que se quedó en el intento.

Con esta derrota, el Barça deja el liderato a nueve puntos con siete jornadas por disputar de la fase regular, una distancia que parece muy difícil de salvar. Además, los azulgranas vuelven a dar la posibilidad al Igualada de superarlos si vencen en la presente jornada al Alcoi.

En la próxima jornada, el Barça recibirá al Voltregà, aunque antes visitará entre semana al Saint Omer francés en partido de Champions.

Noticias relacionadas

El Noia será el rival del Barça en los cuartos de final de la Copa del Rey.