El Barça suda sangre para superar al Noia y meterse en 'semis'

El Barça estará en las semifinales de la OK Liga después de derrotar al Noia Freixenet en el tercero y definitivo partido de la serie de cuartos de final en un encuentro que tuvo de todo y en el que los azulgranas tuvieron que sufrir de lo lindo y hasta el último segundo para conseguir el billete.

BARÇA - NOIA (3R PARTIDO CUARTOS DE FINAL) OK LIGA FCB NOI Alineaciones Barça Sergi Fernández, Ignacio Alabart, Ferran Font, Marc Grau y Xavi Barroso - cinco inicial - Eloi Cervera, Pablo Álvarez, Sergi Llorca, Xavi Barroso y Sergi Aragonés. Noia Martí Zapater, Jan Curtiellas, Xavi Aragonés, David Gelmà y Xavi Costa - cinco inicial - Martí Salvadó, Aleix Esteller, Pablo Nájera, Toni Salvadó y Pau Andreu.

Ya demostró el Noia tanto en el inicio de la serie en el Palau como en el segundo partido, donde superó con comodidad al Barça, que tenía la capacidad para hacer daño a los azulgranas. Y en este tercero, lo volvió a evidenciar pese a verse 4-1 abajo en el inicio de la segunda mitad.

Los goles de Marc Grau, Sergi Llorca, que volvía tras lesión, y Pablo Álvarez dieron la vuelta al gol inicial y tempranero de Jan Curtiellas , que volvió a hacer daño a los de Ricardo Ares con su potencia.

Un partido duro y con muchas faltas en el que el Barça supo encontrar su ritmo pese a no dejar de sufrir en defensa en ningún momento. Pese a ello, consiguió marcar el cuarto por medio de Eloi Cervera, pero una tarjeta azul de Pablo Álvarez dio alas a un Noia que jugó una superioridad impecable con dos goles en dos minutos.

Quedaban más de doce minutos por delante y la batalla fue tremenda, con faltas, tarjetas e incluso rojas que dejaron al Noia con uno menos en los minutos finales, cuando estaban volcados con cinco jugadores en pista, obligando a Sergi Fernández a salvar al Barça.

A portería vacía Llorca puso el 5-3 para un Barça que jugará las semifinales contra el Igualada, que superó en la tanda de penaltis al Voltregà en el decisivo partido también.

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Tras el partido, el Palau homenajeo tanto a Sergi Fernández como a Pablo Álvarez, que dirán adiós al club tras los playoffs.