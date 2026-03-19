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Un Barça sólido se venga del Noia y avanza a semifinales

Los azulgranas supieron esperar hasta encontrar su momento en la segunda mitad para desequilibrar el partido. Se medirán al Calafell en semifinales

Alabart y Salvadó en los cuartos de Copa

Alabart y Salvadó en los cuartos de Copa / OK Liga

Albert Briva

Albert Briva

No podía permitirse volver a caer a las primeras de cambio y el Barça salió concienciado de ello. Los de Ricardo Ares supieron esperar su momento en el partido para vengar la derrota en los cuartos de final del año pasado y ser ellos esta vez quienes se llevaran el billete para las semifinales de la Copa ante un Noia que no pudo hacer valer su condición de anfitrión.

Noia - FCB (Copa)

Copa del Rey Hockey Patines

4
0
Alineaciones
Barça
Sergio Fernández (p.), Ignacio Alabart , Eloi Cervera, Marc Grau, Xavier Barroso -cinco inicial-, Ferran Font, Sergi Aragonès, Pablo Álvaraz y Sergi Aragonès.
CE Noia Freixenet
Martí Zapater (p.), Aleix Esteller, Pablo Najera, Toni Salvadó, David Gelmà -cinco inicial-, Jan Curtiellas, Xavi Costa, Xavier Aragonès y Pau Andreu.
Goles
1-0, Ignacio Alabart (28'), 2-0, Sergi Llorca (32'), 3-0, Marc Grau (38'), 4-0, Ferran Font (42')
Árbitros
Iván González y Albert Barba. Mostraron azul a Ferran Font y Eloi Cervera. Faltas:15-15
Incidencias
Partido de cuartos de final de la Copa del Rey 2026 disputado en el Pavelló Olímpic de l'Ateneu (Sant Sadurní d'Anoia).

Con un enorme Sergi Fernández bajo palos, en la que será su última Copa con el Barça, los azulgranas salieron a dominar el ritmo de partido e hicieron que la primera mitad no se descontrolara en constantes idas y venidas. Solo las muchas faltas que cometieron los de Ares hicieron que el Noia pudiera rozar el gol, pero ni así se pudo romper el marcador en el primer tiempo.

Tampoco Alabart, que falló otra falta directa, aunque no perdonó en el inicio del segundo tiempo, tras un descuido grosero de la defensa del Noia. Con el marcador a favor, el Barça dominó todavía más el ritmo de partido y Llorca puso el segundo poco después tras un gran pase de Marc Grau, que hizo el tercero, aunque con el suspense del VAR, que está de estreno en esta Copa.

No pudo el Noia batir a Sergi Fernández ni de penalti ni de falta directa nuevamente y vio cómo Ferran Font puso el cuarto convirtiendo la directa de la décima falta.

Sin apenas minutos para Aragonès, tocado físicamente, el Barça supo marcar los tiempos del partido en todo momento y avanzar a las semifinales, donde se medirá al Calafell.

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Los del Baix Camp superaron al Reus en el partido inaugural y se medirán este sábado (14:00 horas) a los azulgranas, a los que ya vencieron este pasado mes de enero en la 15ª jornada de la OK Liga.

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