Un Barça sólido se venga del Noia y avanza a semifinales

No podía permitirse volver a caer a las primeras de cambio y el Barça salió concienciado de ello. Los de Ricardo Ares supieron esperar su momento en el partido para vengar la derrota en los cuartos de final del año pasado y ser ellos esta vez quienes se llevaran el billete para las semifinales de la Copa ante un Noia que no pudo hacer valer su condición de anfitrión.

Noia - FCB (Copa) Copa del Rey Hockey Patines FC Barcelona 4 0 CE Noia Freixenet Alineaciones Barça Sergio Fernández (p.), Ignacio Alabart , Eloi Cervera, Marc Grau, Xavier Barroso -cinco inicial-, Ferran Font, Sergi Aragonès, Pablo Álvaraz y Sergi Aragonès. CE Noia Freixenet Martí Zapater (p.), Aleix Esteller, Pablo Najera, Toni Salvadó, David Gelmà -cinco inicial-, Jan Curtiellas, Xavi Costa, Xavier Aragonès y Pau Andreu.

Con un enorme Sergi Fernández bajo palos, en la que será su última Copa con el Barça, los azulgranas salieron a dominar el ritmo de partido e hicieron que la primera mitad no se descontrolara en constantes idas y venidas. Solo las muchas faltas que cometieron los de Ares hicieron que el Noia pudiera rozar el gol, pero ni así se pudo romper el marcador en el primer tiempo.

Tampoco Alabart, que falló otra falta directa, aunque no perdonó en el inicio del segundo tiempo, tras un descuido grosero de la defensa del Noia. Con el marcador a favor, el Barça dominó todavía más el ritmo de partido y Llorca puso el segundo poco después tras un gran pase de Marc Grau, que hizo el tercero, aunque con el suspense del VAR, que está de estreno en esta Copa.

No pudo el Noia batir a Sergi Fernández ni de penalti ni de falta directa nuevamente y vio cómo Ferran Font puso el cuarto convirtiendo la directa de la décima falta.

Sin apenas minutos para Aragonès, tocado físicamente, el Barça supo marcar los tiempos del partido en todo momento y avanzar a las semifinales, donde se medirá al Calafell.

Noticias relacionadas

Los del Baix Camp superaron al Reus en el partido inaugural y se medirán este sábado (14:00 horas) a los azulgranas, a los que ya vencieron este pasado mes de enero en la 15ª jornada de la OK Liga.