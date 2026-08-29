FUTSAL
El Barça remonta al Industrias Santa Coloma y conquista la Copa Catalunya
El conjunto azulgrana remonta el gol inicial y se impone por 4-6 en una final de máxima intensidad para sumar su 13ª Copa Catalunya
El Barça de fútbol sala se ha proclamado campeón de la Copa Catalunya tras superar al Industrias Santa Coloma (4-6) en una final de máxima intensidad y constantes alternativas. Los azulgranas tuvieron que remontar el gol inicial de los locales y, después de ver cómo el Industrias volvía a igualar el encuentro en la segunda mitad, reaccionaron en el tramo final para conquistar la 13.ª Copa Catalunya de su historia.
El partido comenzó con un ritmo frenético y con ambos equipos buscando la portería rival desde el primer minuto. El Barça apostó por una presión alta, pero fue el conjunto santacolomense quien se adelantó en el minuto 7 tras un error de João Victor que aprovechó Niel·lo.
La reacción azulgrana fue inmediata y Eric Martel empató apenas dos minutos después. Matheus completó la remontada en el 15' y João Victor se redimió de su error inicial con el 1-3 antes del descanso.
Tras el paso por vestuarios, el Industrias volvió a meterse en el partido con un gol de Dylan Vargas. Ígor respondió para el Barça, pero Tolrà volvió a recortar distancias. Poco después, un gol en propia puerta de Eric Martel puso el 4-4.
La igualdad duró poco. Antonio adelantó de nuevo al Barça en el 36' y João Victor sentenció la final con el sexto tanto azulgrana en los últimos instantes.
El 4-6 definitivo permite al Barça conquistar su 13.ª Copa Catalunya y cerrar una final marcada por la emoción y el intercambio constante de golpes.
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