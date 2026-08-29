El Barça remonta al Industrias Santa Coloma y conquista la Copa Catalunya

El Barça de fútbol sala se ha proclamado campeón de la Copa Catalunya tras superar al Industrias Santa Coloma (4-6) en una final de máxima intensidad y constantes alternativas. Los azulgranas tuvieron que remontar el gol inicial de los locales y, después de ver cómo el Industrias volvía a igualar el encuentro en la segunda mitad, reaccionaron en el tramo final para conquistar la 13.ª Copa Catalunya de su historia.

El partido comenzó con un ritmo frenético y con ambos equipos buscando la portería rival desde el primer minuto. El Barça apostó por una presión alta, pero fue el conjunto santacolomense quien se adelantó en el minuto 7 tras un error de João Victor que aprovechó Niel·lo.

La reacción azulgrana fue inmediata y Eric Martel empató apenas dos minutos después. Matheus completó la remontada en el 15' y João Victor se redimió de su error inicial con el 1-3 antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, el Industrias volvió a meterse en el partido con un gol de Dylan Vargas. Ígor respondió para el Barça, pero Tolrà volvió a recortar distancias. Poco después, un gol en propia puerta de Eric Martel puso el 4-4.

La igualdad duró poco. Antonio adelantó de nuevo al Barça en el 36' y João Victor sentenció la final con el sexto tanto azulgrana en los últimos instantes.

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El 4-6 definitivo permite al Barça conquistar su 13.ª Copa Catalunya y cerrar una final marcada por la emoción y el intercambio constante de golpes.