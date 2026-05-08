Barça - El Pozo en directo: Sigue en directo el partido de la Primera División de futsal en vivo hoy

EL LIDERATO EN JUEGO

Antes del partido de hoy, ambos conjuntos suman 66 puntos en liga. El Barça es el primer clasificado, con un goal-average de +66, mientras que ElPozo ocupa la segunda plaza (+30). En caso de vencer esta noche, el conjunto culé sellaría la primera posición, a falta de una jornada.

Si el partido acaba en empate, el Barça también dependería de sí mismo en la última fecha.

Así ha sido la llegada al Palau: