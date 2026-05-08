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Barça - El Pozo en directo: Sigue en directo el partido de la Primera División de futsal en vivo hoy
Sigue el partido de fútbol sala entre Barça y El Pozo
Xavier Zapater
Última hora y resultado en vivo del Barça - El Pozo de la primera división de fútbol sala en vivo hoy.
¡CINCO INICIAL DEL BARÇA!
Ya conocemos los cinco jugadores que partirán de inicio en el Barça. Así sale el equipo de Javi Rodríguez:
Dídac, Erick, Matheus, Touré y Pito.
IMÁGENES DEL CALENTAMIENTO
Los jugadores de Barça y ElPozo Murcia están finalizando su calentamiento sobre la pista del Palau Blaugrana. Poco más de 10 minutos nos separan ya del inicio de este partidazo. Un duelo decisivo por el liderato de la liga regular de la Primera División de Fútbol Sala.
Algunas imágenes del calentamiento:
LAS AUSENCIAS EN EL PARTIDO
Javi Rodríguez no podrá contar esta noche con Adolfo ni Lucas Granda. Tampoco con Antonio, con quien el cuerpo técnico no quiere correr riesgos, a pesar de que su vuelta no está lejos. Se espera que esté disponible en la Final Four de la Copa del Rey, los días 23 y 24 de mayo.
Álex García es baja en ElPozo Murcia.
EL PALAU, ¿UN FACTOR CLAVE?
Para lograr su objetivo, el Barça espera contar con un gran ambiente en el Palau. A través de las redes sociales del club, los jugadores hicieron un llamamiento a la afición para que acuda a animar al equipo, mientras que el técnico, Javi Rodríguez aseguró que "espera al Palau de las grandes noches".
Recuerden que finalizar como primer clasificado en la liga regular otorga grandes ventajas. Más allá de partir con factor pista en todas las eliminatorias, quien acabe primero se asegurará, además, su presencia en la Supercopa del año que viene.
¡Mucho en juego!
EL LIDERATO EN JUEGO
Antes del partido de hoy, ambos conjuntos suman 66 puntos en liga. El Barça es el primer clasificado, con un goal-average de +66, mientras que ElPozo ocupa la segunda plaza (+30). En caso de vencer esta noche, el conjunto culé sellaría la primera posición, a falta de una jornada.
Si el partido acaba en empate, el Barça también dependería de sí mismo en la última fecha.
Así ha sido la llegada al Palau:
¡BIENVENID@S AL DIRECTO!
¡Buenas tardes! ¡Hoy tenemos partido grande en el Palau! El Barça recibe a ElPozo Murcia en la penúltima jornada de la liga regular de la Primera División de Fútbol Sala. Los dos primeros clasificados, cara a cara, para definir quien finaliza en lo más alto de la tabla.
El encuentro arrancará en apenas 30 minutos (20:30 horas)...¡Empezamos!
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