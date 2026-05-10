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HOCKEY PATINES
Barça - Porto en directo: Final de la Champions de hockey patines en vivo hoy
Sigue en directo la final de la WSE Champions League entre Barça y Porto
Última hora y resultado en vivo de la final de la Champions de hockey patines entre Barça y Porto.
PORTO 2 - 0 BARÇA | MIN. 10
Ha salido mejor el Barça tras el tiempo muerto. Sin peligro para la portería de un Malián muy tranquilo en este inicio de partido.
PORTO 2 - 0 BARÇA | MIN. 8
Gol de Gonçalo Alves. Disparo potente desde lejos y cae el segundo en Coimbra. Tiempo muerto del BArça.
PORTO 1 - 0 BARÇA | MIN. 6
Muy superior el Porto en este inicio de partido. El Barça solo busca contras sin éxito. Los portugueses siguen llegando a la portería azulgrana
PORTO 1 - 0 BARÇA | MIN. 4
Se acaba la inferioridad del Barça. Resisitió tras el gol encajado.
PORTO 1 - 0 BARÇA | MIN. 2
Gol del Porto. Aprovecha la superioridad el equipo portugués y Rafa bate po abajo a Sergi.
PORTO 0 - 0 BARÇA | MIN. 1
Para la falta directa Sergi Fernández. No le engaño Di Benedetto
PORTO 0 - 0 BARÇA | MIN. 1
Empieza fuerte el partido. Azul para Marc Grau en el primer minuto de partido. Encaró Gonçalo Alves y lo derribó con los patines el azulgrana.
Además, será falta directa
PORTO 0 - 0 BARÇA | MIN. 1
¡Arranca el partido en Coimbra!
CINCO INICIAL
Sergi Fernández (p.), Ignacio Alabart, Marc Grau, Ferran Font, Sergi Aragonès son los elegidos de inicio por Ricardo Ares.
Mismo quinteto que en cuartos y semis.
UNA CHAMPIONS ESPECIAL
Levantar la Champions sería un hito especial sobre todo para despedir a lo grande dos leyendas como Pablo Álvarez y Sergi Fernández.
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