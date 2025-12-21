El ciclo de Dika Mem en el Barça llega a su fin, aunque todavía queda recorrido en su camino como azulgrana. El jugador francés acaba contrato en el club culer en junio de 2027 y, salvo sorpresa, no alargará su vinculación con la entidad catalana más allá de esta fecha. Su destino todo apunta a ser el Füchse Berlín a pesar del también fuerte interés del PSG en hacerse con sus servicios.

Centrados en el equipo azulgrana, aún podrá disfrutar del talento de Mem durante lo que resta de temporada y otra más. En el Barça cuentan con la estrella francesa de cara a la campaña que viene, donde volverá a ser un elemento fundamental para el equipo que dirige Carlos Ortega pese a no renovar su contrato.

Aunque los fichajes a tan largo plazo puedan resultar sorprendentes, en el balonmano es algo habitual que no afecta en absoluto al rendimiento de los jugadores. Y, en ese sentido, el Barça ya perfila al sustituto de Dika Mem en 2027. Evidentemente, el adiós del francés supondrá una baja significativa para los azulgranas, por lo que deberá ser reemplazado por un jugador de garantías.

Dika mem, en acción contra el PSG / DANI BARBEITO

El favorito en Can Barça para sustituir al francés es Kiko Costa, jugador del Sporting CP. El lateral derecho portugués gusta mucho en el club azulgrana y lidera la lista de candidatos para reemplazar a Dika Mem. Con tan solo 20 años, el luso es una de las estrellas emergentes del balonmano. Potente en el 1vs1 y con un excelente lanzamiento, lidera la tabla de máximos goleadores de la actual edición de la EHF Champions League.

Pero para nada se prevé una negociación sencilla. Kiko Costa tiene contrato con el Sporting CP hasta 2030 y, además, tiene un importante vínculo con su hermano y compañero de equipo Martim Costa. El deseo de ambos es continuar su carrera de la mano, aunque en ningún caso cerrarían la puerta a dar un paso adelante por separado. Por el momento, el Barça sabe que, en 2027, la cláusula de sus contratos permite adquirir el 'pack' de los hermanos Costa a un precio más económico.

Lo que parece claro es que el Barça tendrá que pasar por caja si quiere incorporar a Kiko Costa. Esta situación complica la operación, ya que la sección ha sufrido recortes económicos en los últimos años y, además, las operaciones de la sección también repercuten en el 'fair play' financiero del primer equipo de fútbol. Y las cosas pueden cambiar mucho de cara a 2027, para bien o para mal.

Kiko Costa, el fichaje soñado por el Barça / SPORTING CP

También hay factores que invitan al optimismo. El pequeño de los Costa comparte agencia de representación que Carlos Ortega, actual técnico del Barça. Esta condición puede ayudar a su llegada en 2027, aunque el entrenador azulgrana también acaba contrato en esa fecha. Además, hace pocas semanas, sus derechos de imagen y la representación comercial pasaron a manos de Polaris Sports, vinculada a Jorge Mendes, con quien el Barça y Joan Laporta mantiene un estrecho vínculo por su peso en el mundo del fútbol.

Aunque Kiko Costa encabeza la lista, hay otros perfiles que gustan en la entidad azulgrana. Entre ellos aparece Mads Hoxer, uno de los grandes talentos del balonmano danés que milita en el Aalborg, aunque su renovación hasta 2030 dificulta en gran medida poder hacerse con sus servicios.

En cambio, la incorporación de Marcos Fis, del BM Granollers, sí parece ser una opción más real. A sus 18 años, está siendo uno de los jugadores más determinantes de la Liga ASOBAL y su talento ya ha despertado el interés de varios grandes clubes europeos. Finaliza contrato en 2027, al igual que Dika Mem, y en el Barça lo ven como un jugador con buen presente y un futuro aún más prometedor. El club azulgrana le sigue la pista desde hace años y su fichaje no estaría sujeto a otras operaciones como la de Kiko Costa.

Marcos Fis apunta a gran estrella del balonmano / BM GRANOLLERS

Aunque todavía queda mucho tiempo para que Dika Mem diga adiós al Barça, la entidad culer ya se mueve para asegurar un reemplazo de plenas garantías y trabaja para que la transición sea lo más natural posible cuando llegue el momento de cerrar un ciclo que ha sido fundamental para los azulgranas.