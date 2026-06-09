El Barça paga caro su destierro y se queda sin final ante un gigante Igualada

Va a costar mucho tiempo borrar la mancha que el Barça ha cometido como club con lo sucedido con la sección de hockey patines. La mala organización de las secciones dejó a los de Ricardo Ares sin la posibilidad de jugar el quinto y decisivo partido de semifinales de la OK Liga ante el Igualada en el Palau Blaugrana, teniendo que ser en Blanes, en un pabellón lleno con mayoría de la afición del Igualada, que dignificaron un deporte que tiene vida para rato por mucho que pese a algunos.

FCB - IHC (5º partido semifinales OK Liga) OK LIGA BAR 1 2 IHC Alineaciones Barça Sergi Fernández, Alabart, Ferran Font, Xavi Barroso, Marc Grau - cinco inicial - Pablo Álvarez, Sergi Llorca, Sergi Aragonès y Eloi Cervera. Igualada Rigat Arnau Martínez, Marc Carol, Miguel Cañadas, Joan Ruano, Biel Llanes - cinco inicial - Matías Pascual, Marc González, Alex Cardil y Roger Bars.

Y como el destino es caprichoso, tenía guardado un castigo tremendo para los azulgranas, que se quedan sin el billete para la gran final tras caer ante un Igualada que volvió a imponer su hockey atrevido y agresivo para completar una de las grandes gestas de la historia de este deporte. Y con todo merecimiento, porque la serie global de los igualadinos bien ha merecido la victoria final.

Todo ello tras volver a vencer en un ajustado partido que tuvo vida hasta el último segundo, pero que como en el segundo y el cuarto la defensa del Igualada supo contener los ataques de un Barça, que como ya venía siendo habitual desde la Final 8 de la Champions, estuvo con mucha menos chispa de la mostrada en toda la temporada.

Impuso el Igualada su plan de partido inicial, haciendo que el Barça sufriera con la intensidad y se cargara además de faltas, llegando incluso a cometer la décima antes del descanso. No la transformó Biel Llanes, pero pocos minutos después y solo a uno del entretiempo, Àlex Cardil remató en el segundo palo una buena asistencia de Cañadillas.

No consiguió el Barça revertir la situación tras el paso por vestuarios y sus intentos de igualar el marcador se toparon una y otra vez con Arnau Martínez y también con Jaume Arnau Marquès, que salió desde el banquillo para atajar la falta directa de Alabart por la décima acumulativa del Igualada.

Frenaron los 'visitantes' el momento de más peligro azulgrana y dieron el golpe definitivo aprovechando la superioridad por una azul mostrada a Ferran Font. Y lo hizo el mejor de todo el playoff, Biel Llanes, batiendo a Sergi Fernández con un tiro bestial.

Se puso el partido muy complicado para un Barça que esta vez aprovechó la directa de la decimoquinta acumulativa del Igualada, aunque fue solo para poder tener la esperanza en los minutos finales. Esperanza que no se completó y que acabó con el pitido final y la locura de un Igualada que este viernes viajará ya a Coruña para empezar la final de la OK Liga.

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Premio merecido para los de Marc Muntané a una temporada épica. Por su parte, el Barça se despide en blanco de una temporada en la que se han escapado los dos títulos obligatorios y que cerca estuvo de cumplir en la Champions. Sea como sea, tan inadmisible estos resultados como tener que jugar un quinto partido como local en Blanes.