El Barça opta a un repóquer histórico en Europa

Cuando Joan Laporta, los socios o cualquier persona vinculada al Barça se enorgullece al asegurar que la entidad catalana es "Més que un club, no lo dicen en vano. Más allá del fútbol masculino, los culés tienen muchos motivos para sonreír esta temporada. Aunque algunas secciones no han tenido recientemente su mejor desempeño —como la de fútbol sala, que no ha podido disputar la actual Champions, conquistada por el Palma Futsal por tercera vez consecutiva—, otras están muy cerca de besar la gloria europea. Nada más y nada menos, el Barça, como entidad polideportiva, opta seriamente a un repóquer impresionante de títulos continentales.

La primera alegría ya llegó con el Juvenil A, que se proclamó campeón de la UEFA Youth League por tercera vez en su historia, tras levantarla en 2014 y 2018. El equipo de Juliano Haus Belletti confirmó en el mejor escenario posible que La Masia no tiene rival en cuanto a formación se refiere, imponiéndose en la final de Nyon con total autoridad al Trabzonspor turco (4-1).

El Juvenil A del Barça celebró en Nyon la Champions juvenil / Youth League

A tan solo un partido de conquistar la Champions se encuentra el primer equipo femenino. El conjunto dirigido por Pere Romeu eliminó al Chelsea con un contundente 8-2 global en semifinales y se medirá al Arsenal en la final de Lisboa del próximo 24 de mayo. El Barça femenino, referencia mundial, disputará su cuarta final consecutiva, que, de ganarla, supondría su tercera conquista seguida.

El Barça posa junto a los aficionados culés que se desplazaron hasta Stamford Bridge / @FCBfemeni

En el palmarés, el Olympique Lyon destaca con ocho títulos. Por detrás, se encuentra el Eintracht Frankfurt, con cuatro. El 'top 3' lo cierra el equipo culé con tres títulos (2020-21, 2022-23, 2023-24). Si supera al conjunto gunner en Lisboa, escalará merecidamente al segundo puesto.

Sin movernos del fútbol, el primer equipo masculino lo tiene algo más complicado, aunque está a solo dos partidos de conquistar su sexta Champions. Tras haberla celebrado en 1992, 2006, 2009, 2011 y 2015, el Barça sueña con conseguir su billete para la final de Múnich, que se disputará el próximo 31 de mayo. El Inter de Milán no lo puso fácil en Montjuïc, y tras el 3-3 de la ida, los hombres de Hansi Flick disputarán una auténtica batalla en el Giuseppe Meazza.

Lamine Yamal celebra su partido número 100 con el primer equipo arropado por la plantilla tras el Barça-Inter de la Champions 2024/25 / FCB

De lograr el pase, el Barça se enfrentará en la final a Paris Saint-Germain o Arsenal. De momento, los hombres de Luis Enrique mandan en la eliminatoria gracias al tempranero tanto de Ousmane Dembélé en el Emirates Stadium (1-0), pero los de Mikel Arteta confían en remontar en el Parque de los Príncipes.

En balonmano, el Barça también está a dos partidos de ganar la EHF Champions League. Clasificados para la Final Four por séptima temporada consecutiva, los de Carlos Ortega buscarán en Colonia seguir en lo más alto del palmarés con su decimotercer título, tras los logrados en 1991, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2011, 2015, 2021, 2022 y 2024. Para ello, deberán superar primero al Magdeburgo, el próximo 14 de junio, y después, el 15, al ganador de la eliminatoria entre Füchse Berlín y Nantes.

El Barça vuelve a clasificarse para la Final Four de la EHF Champions League / EHF

Finalmente, el Barça de baloncesto está a tres partidos de conquistar la Euroliga, algo que parecía impensable al inicio de temporada. Primero, los de Joan Peñarroya tendrán que superar al Mónaco este martes (19:00 h) en el quinto partido del playoff, que se disputará en el Salle Gaston Médecin.

El Barça intentará meterse en la Final Four de la Euroliga este martes, pero para ello debe acabar con el Mónaco / Javi Ferrándiz

Si logran el pase a la Final Four de Abu Dabi -la primera en la historia del torneo que se celebrará fuera de Europa-, el Barça se enfrentará a Olympiacos en semifinales, el 23 de mayo. La final se jugará el 25 de mayo ante el vencedor del duelo entre Fenerbahçe y el ganador del Panathinaikos–Anadolu Efes.

Evidentemente, es muy complicado que el Barça alcance todas estas finales europeas —y aún más que las conquiste—. Sin embargo, el simple hecho de haber llegado tan lejos en las máximas competiciones continentales de tantos deportes distintos habla de la inmensidad de un club único en el mundo.