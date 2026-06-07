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El Barça se mete en un nuevo lío con el Palau Blaugrana

La victoria del equipo de baloncesto y la derrota del hockey ponen una vez más en un aprieto la logística del Palau Blaugrana

El Palau tiene que ser el factor determinante si el duelo en la pista llega a momentos de máxima igualdad

El Palau tiene que ser el factor determinante si el duelo en la pista llega a momentos de máxima igualdad / FCB

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Albert Briva

Albert Briva

El Barça ha vivido este fin de semana suerte dispar para sus secciones en los diferentes playoffs para conseguir los títulos de liga. Especial alegría para la sección de baloncesto, que no solo superó al UCAM Murcia en el tercer y definitivo partido, sino que además se vio beneficiado por la eliminación del Madrid, que le otorga el factor pista en las semifinales contra el Tenerife.

Diferente situación para el equipo de hockey patines, que tras caer este domingo ante el Igualada en el cuarto partido de las semifinales de la OK Liga, tendrá que jugarse el pase a la final en el quinto definitivo duelo. Este partido será en el Palau Blaugrana, aunque ahora mismo sin disponibilidad de pista para el día elegido.

El quinto partido entre Barça e Igualada está citado desde hace días para este próximo martes 9 de junio, algo que a día de hoy es imposible, porque tras la clasificación de la sección de baloncesto y su condición de favorito en la eliminatoria, jugará el primer partido ante Tenerife este mismo martes en el Palau Blaugrana, haciendo que el hockey tenga que cambiar de día, siempre que el Igualada y la Federación lo acepten.

Lo normal sería que el hockey pase a jugar el miércoles, aunque eso podría afectar también el inicio de la final, que debería empezar el viernes próximo ante Calafell o Liceo.

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El parquet del Palau y la logística que requiere el cambio de pista hace imposible que los dos partidos se puedan jugar el mismo martes, por lo que ahora habrá que ver como se soluciona todo esto y si el Igualada y la RFEP aceptan cambiar el día del quinto partido con todo lo que ello conlleva.

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