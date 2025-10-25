FÚTBOL SALA
Al Barça le quitan el liderato en el último suspiro
Un gol en el último minuto de Jimbee Cartagena consuma una polémica derrota de los azulgranas
El Barça remó y remó en Cartagena para salvar el liderato, pero las decisiones arbitrales y un doloroso gol en el último suspiro acabron con las buenas intenciones de los de Javi Rodríguez. Una segunda amarilla a Antonio en los últimos minutos acabó por decantar el partido que deja al Barça fuera del liderato de la liga.
LNFS
Jimbee Cartagena
FC Barcelona
|Cartagena
|Chemi, Darío Gil, Waltinho, Mellado y Tomaz - cinco inicial - Ginés, Juninho, Gon Castejón, Cortés, Motta, Jesús Izquierdo y Osamanmusa
|Barça
|Miquel Feixas, Antonio, Gauna, Pol Pacheco y Pito - cinco inicial - Dídac, Matheus, Joao Víctor, Adolfo, Tourñe, Martel, Erick y Fits
Hasta tres veces igualó el partido el cuadro azulgrana ante un Cartagena que salió decidido a poner el partido a su favor desde buen inicio. Las ocasiones iniciales del Barça no fueron suficientes para espantar a los locales, que se adelantaron por medio de Tomaz (1-0 min.6).
Pese a ello, el Barça siguió apretando en ataque y tras una gran jugada ensayada, Pol Pacheco consiguió igualar el marcador (1-1 min.8). Una alegría efímera para los azulgranas, que acto seguido vieron como Waltinho volvía a poner la ventaja para los locales a la salida de un córner (2-1 min. 9)
Lejos de venirse abajo, el Barça aguantó nuevamente en golpe recibido y Pito supo encontrar de nuevo el premio del gol para devolver la igualada a tan solo ocho décimas del descanso (2-2 min. 20).
UNA DECISIÓN LO CAMBIÓ TODO
No cambió en absoluto el guión de partido tras el descanso y tras varios intercambios de golpes, fue nuevamente Cartagena quien obtuvo primero el premio del gol por medio de Castejón (3-2 min. 34). Eran los mejores momentos del Barça en la segunda mitad y Javi Rodríguez paró el partido para intentar volver a poner la justicia en el partido.
Tiempo muerto y eficacia total, porque pocos segundos después Antonio clavó un zurdazo en toda la escuadra (3-3 min. 37). Todo parecía destinado a acabar en tablas, pero fueron los árbitros los que acabaron decantando el partido. En una acción sin mucha trascendencia, los colegiados se hicieron los protagonistas y decretaron segunda amarilla para Antonio dejando al Barça con uno menos el último minuto y medio de partido.
Cartagena lo supo aprovechar y Motta puso el 4-3 definitivo. Dolorosa derrota para un Barça que se despide del liderato. El próximo sábado, en el Palau contra Viña Albali Valdepeñas (18h).
