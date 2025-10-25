Al Barça le quitan el liderato en el último suspiro

El Barça remó y remó en Cartagena para salvar el liderato, pero las decisiones arbitrales y un doloroso gol en el último suspiro acabron con las buenas intenciones de los de Javi Rodríguez. Una segunda amarilla a Antonio en los últimos minutos acabó por decantar el partido que deja al Barça fuera del liderato de la liga.

Cartagena - Barça LNFS Jimbee Cartagena 4 3 FC Barcelona Alineaciones Cartagena Chemi, Darío Gil, Waltinho, Mellado y Tomaz - cinco inicial - Ginés, Juninho, Gon Castejón, Cortés, Motta, Jesús Izquierdo y Osamanmusa Barça Miquel Feixas, Antonio, Gauna, Pol Pacheco y Pito - cinco inicial - Dídac, Matheus, Joao Víctor, Adolfo, Tourñe, Martel, Erick y Fits

Hasta tres veces igualó el partido el cuadro azulgrana ante un Cartagena que salió decidido a poner el partido a su favor desde buen inicio. Las ocasiones iniciales del Barça no fueron suficientes para espantar a los locales, que se adelantaron por medio de Tomaz (1-0 min.6).

Pese a ello, el Barça siguió apretando en ataque y tras una gran jugada ensayada, Pol Pacheco consiguió igualar el marcador (1-1 min.8). Una alegría efímera para los azulgranas, que acto seguido vieron como Waltinho volvía a poner la ventaja para los locales a la salida de un córner (2-1 min. 9)

Lejos de venirse abajo, el Barça aguantó nuevamente en golpe recibido y Pito supo encontrar de nuevo el premio del gol para devolver la igualada a tan solo ocho décimas del descanso (2-2 min. 20).

UNA DECISIÓN LO CAMBIÓ TODO

No cambió en absoluto el guión de partido tras el descanso y tras varios intercambios de golpes, fue nuevamente Cartagena quien obtuvo primero el premio del gol por medio de Castejón (3-2 min. 34). Eran los mejores momentos del Barça en la segunda mitad y Javi Rodríguez paró el partido para intentar volver a poner la justicia en el partido.

Tiempo muerto y eficacia total, porque pocos segundos después Antonio clavó un zurdazo en toda la escuadra (3-3 min. 37). Todo parecía destinado a acabar en tablas, pero fueron los árbitros los que acabaron decantando el partido. En una acción sin mucha trascendencia, los colegiados se hicieron los protagonistas y decretaron segunda amarilla para Antonio dejando al Barça con uno menos el último minuto y medio de partido.

Cartagena lo supo aprovechar y Motta puso el 4-3 definitivo. Dolorosa derrota para un Barça que se despide del liderato. El próximo sábado, en el Palau contra Viña Albali Valdepeñas (18h).