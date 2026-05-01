El Barça gana pero se queda sin el liderato trece años después

Desde la temporada 2012/13 que el Barça no cerraba la fase regular de la Ok Liga fuera de lo más alto de la tabla. Tanto en los años sin playoff por el título, como en los años en los que si que hay, como el presente, los azulgranas habían acabado siempre en la primera posición.

FCB - Rivas OK LIGA FC Barcelona 8 4 Adiss Hockey Rivas Alineaciones Barça (3+5): Carles Grau (p.), Ignacio Alabart (1), Marc Grau (2), Ferran Font (4), Sergi Aragonès -cinco inicial-, Biel Nadal, Àlex Ortigosa (1), Sergi Llorca y Eloi Cervera. Rivas (1+3): Marc Castañer (p.), Íñigo Artacho, Francisco Fernández, Sergio Martín (1), Adrián Pos (2) -cinco inicial-, Javier Verdu, Gerard Escolà, Pablo Del Rio (1) y David Sánchez.

La victoria de los de Ricardo Ares en el Palau Blaugrana ante el Adiss Hockey Rivas (8-4) volvió a ser una jornada más insuficiente para superar a un Deportivo Liceo que cumplió en Riazor ante el Alcoy pese a sumar solo un empate.

No tuvo mucha historia el partido de un Barça que no pudo contar un día más con Barroso y Pablo Álvarez, que apuran sus opciones para estar en la 'Final 8' de la Champions.

Ferran Font fue protagonista con cuatro goles / Valentí Enrich

Los goles tempraneros de Ferran Font y Marc Grau en los primeros cinco minutos, dieron ya una ventaja que nunca se puso en peligro pese a que los madrileños no perdieron la cara al partido y se gustaron en el intercambio de goles.

Brillo especialmente la figura de un Ferran Font que con cuatro goles se entona antes del momento decisivo de la temporada.

OBJETIVO CHAMPIONS

Las múltiples derrotas entre enero y febrero atizaron demasiado las opciones de un Barça que pese a lucharlo hasta el final, se queda sin el factor pista en una hipotética final ante el Liceo.

En cuartos, será el Noia el rival, mientras que en semifinales sería el ganador de la serie entre Igualada y Voltregà.

Así quedan los Playoffs de la OK Liga (1) Deportivo Liceo - (8) Pons Lleida

(4) Calafell - (5) Reus Deportiu

(3) Igualada - (6) Voltregà

(2) Barça - (7) Noia

Pero antes de ello, los azulgranas centran toda su atención en la Champions, con el objetivo de conquistar Coimbra esta próxima semana. El primer envite será el jueves ante el Sporting en los cuartos de final.

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El Reus jugará ante el Benfica y el Liceo ante el Porto con el objetivo claro de intentar poner fin a la hegemonía del hockey portugués.