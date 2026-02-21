El Barça empata ante el Manzanares con polémica

El Barça de fútbol sala ha empatado en la pista del Manzanares (3-3) en un partido intenso y con final polémico, marcado por un gol anulado a los blaugrana y un penalti en contra a dos minutos del final.

Manzanares - Barça Primera División de Fútbol Sala MAN 3 3 BAR Alineaciones Manzanares Navarro, Toni, Álvaro, Humberto, Daniel -cinco inicial- Yann Barbosa, Javi Alonso, Robles, Antoñito, Eloy, Deivao, Khalid, Juan Emilio. Barça Miquel Feixas, Antonio, Pol Pacheco, Touré, Pito -cinco inicial- Dídac (ps), Matheus, João Victor, Adolfo, Eric Martel, Sergio González, Erick, Gauna, Catela.

Los de Javi Rodríguez, que se han adelantado hasta en tres ocasiones en el marcador con dianas de Touré, Miquel Feixas y Antonio, han visto cómo se les escapan dos puntos en los instantes decisivos. Además, el empate en Manzanares tiene consecuencias en la clasificación: ElPozo Murcia, que ha superado al Noia en su compromiso de Liga, ha vuelto a asaltar el liderato y se sitúa con dos puntos más que los culés.

Touré y Feixas ponen la ventaja al descanso

Y eso que el partido ha comenzado de la mejor manera posible para el Barça, que ha visto cómo un gran gol de Touré ha abierto la lata rápidamente tras enganchar un disparo potentísimo (0-1, min 2).

Eso sí: pese a ser muy pronto, este gol ha marcado el paso por vestuarios, pero no porque el Manzanares no haya buscado el empate con insistencia. Y es que Eloy, Toni, Humberto o Daniel han tenido acciones peligrosas, pero un Miquel Feixas estelar ha evitado el tanto local en varias ocasiones.

Loco inicio de segunda parte

La segunda parte, sin embargo, ha sido completamente diferente a la primera. Porque si en veinte minutos solo se había visto un gol, pese a las ganas del Manzanares, en la reanudación el guión ha cambiado, en un inicio completamente loco con cuatro goles en siete minutos y un final polémico.

Todo ha comenzado cuando mejor estaba el Barça coincidiendo con la vuelta de vestuarios, pero el Manzanares ha podido empatar tras un gran gol de Humberto en el que Feixas no ha podido hacer nada (1-1, min 22).

El portero catalán no ha evitado el 1-1, pero sí que ha vuelto a adelantar al Barça cuando ha rechazado un balón y ha marcado de portería a portería (1-2, min 24). La respuesta del Manzanares ha sido rápida y Juan Emilio ha vuelto a equilibrar el partido (2-2, min 26).

Finalmente, sin embargo, en una buena transición rápida, Adolfo ha asistido a Antonio para volver a poner a los culés por delante en el marcador (2-3, min 27).

Final polémico

Con el Barça por delante, y cada vez menos tiempo, el Manzanares se ha volcado al ataque. En una de estas ocasiones, João Victor ha recuperado un balón ante Antonio Navarro —en campo contrario y muy lejos de su portería— para hacer el cuarto gol y prácticamente el de la victoria.

Pese a todo, y tras la revisión del VAR, los árbitros han decidido anular el gol por unas polémicas manos previas y han señalado penalti a favor del Manzanares.

Desde el punto de penalti, Daniel no ha fallado y ha hecho el empate que ha resultado definitivo (3-3, min 38). Porque, aunque el Barça lo ha intentado con la entrada de portero-jugador, el marcador no se ha movido más y el reparto de puntos ha sido una realidad.