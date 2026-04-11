El Barça cumple y vuelve al liderato... a la espera del Liceo

Ganar y presionar. Eso es lo que le queda al Barça de hockey patines para intentar conseguir el liderato en la fase regular. Y, de momento, lo ha clavado en la antepenúltima jornada tras ganar al Shum en el Palau Blaugrana y presionar a un Deportivo Liceo que no puede fallar ante el Caldes esta tarde (19:00 h).

Los azulgranas cumplieron con lo justo y necesario y se valieron de un gol de Aragonès y otro de Pablo Álvarez para superar a un Shum que, pese a la derrota, puede certificar la permanencia esta misma jornada si el Cerdanyola no suma los tres puntos en la pista del Rivas.

En un partido sin mucha historia y antes de poner fin a la fase regular de la Champions este próximo jueves, en un compromiso ya sin importancia para el Barça más allá de conocer su rival en los cuartos de final, los azulgranas cumplieron con su objetivo y esperan con ilusión recuperar de manera oficial un liderato que parecía imposible semanas atrás.

No parece la jornada idónea para conseguirlo, puesto que el Liceo juega en Riazor ante un Caldes ya descendido, pero la esperanza pasa por la próxima jornada, cuando los gallegos visitarán la siempre complicada pista del Pons Lleida, obligado a sumar si no quiere caer del playoff final.

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Al Barça le restan solo los duelos en la pista del Cerdanyola y en el Palau ante el Rivas. Dos compromisos que no deberían entrañar gran dificultad, a la espera del fallo de un Liceo que tiene en su mano llegar al playoff con la ventaja de pista a su favor.