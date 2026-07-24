El Barça ya conoce su camino en la nueva Champions con duelo estrella contra el Benfica

La Champions de hockey patines vuelve a adoptar un cambio de formato en el que deja atrás los grupos y se acerca a la versión actual en el fútbol, con una fase inicial en la que compiten todos contra todos en seis jornadas con rivales indistintos para todos.

Unas jornadas que han quedado ya definidas con el sorteo realizado este viernes en Braga, con el Barça quedando emparejado con tres equipos portugueses, además del Saint Omer francés y el Calafell, que junto al Igualada y al Liceo serán los cuatro representantes de la OK Liga en la máxima competición continental.

Los de Ricardo Ares tendrán un debut aparantemente plácido en la pista francesa del Saint Omer, mientras que su primer partido en el Palau Blaugrana será en la segunda jornada ante el Calafell. Luego será el turno del gran duelo ante el Benfica, teniendo que visitar Da Luz en el desplazamiento más complicado sin duda alguna.

Braga y Barcelos en casa y Trissino como visitante serán los últimos pasos de los azulgranas en esta nueva Champions.

Calendario WSE Champions / WSE

Por lo que respecta al resto de equipos españoles, tanto Igualada como Calafell no han tenido la peor de las suertes y han evitado algún enfrentamiento temible en su camino. Para el reciente campeón de la OK Liga, su calendario será Trissino, Saint Omer, Bassano, Sporting, Benfica y Liceo, mientras que para el Calafell será Liceo, Barça, Trissino, Saint Omer, Bassano y Barcelos.

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Por su parte, peor suerte ha tenido el conjunto gallego, que se medirá a Calafell, Benfica, Braga, Porto, Sporting e Igualada.